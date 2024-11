Nvidia Blackwell má prý další problém. Servery se přehřívají, hrozí další zpoždění

Nvidia Blackwell se měla v cloudové oblasti objevit v druhé polovině tohoto roku. V

Architekturase měla v cloudové oblasti objevit v druhé polovině tohoto roku. V srpnu se ale zjistilo , že je chyba v návrhu technologií pro výrobu nových čipů, konkrétně v tom, jak má být vyrobeno spojení dvou GPU Blackwell. Ze srpnového začátku výroby se tak nakonec stal konec října. Nicméně jak se ukazuje, servery s Blackwellem mají nyní nový problém. Serverové racky GB200 NVL72, které mají 36 CPU Grace a 72 GPU Blackwell, totiž mohou vykazovat spotřebu až 120 kW. A to je opravdu hodně tepla.

Objevují se zprávy o tom, že tyto servery mají potíže s přehříváním a Nvidia už měla podle těchto informací několikrát žádat dodavatele, aby pozměnili design racků, který by lépe řešil tyto problémy s vysokými teplotami. Zda se to podaří, to těžko říci. Možná bude muset Nvidia sáhnout k tomu, že sníží výkon těchto karet a spolu s tím i jejich spotřebu. Taková možnost ale zatím nepřišla na přetřes (alespoň ji nezmiňují zdroje). Je tak možné, že se dodávky serverů s Blackwellem opět o něco odloží a nakonec nebudou na trhu o půl roku dříve než spotřebitelské grafické karty s Blackwellem, GeForce RTX 5000, ale možná se v prodeji objeví ve zhruba stejném období na začátku příštího roku.