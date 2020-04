Nvidia chystá mobilní čip GeForce MX450 na bázi Turingu

GeForce MX450 a MX430. Měly by využívat čipu TU117 vyráběného pomocí 12nm technologie se základním taktem 540 MHz a spotřebou TDP na úrovni 25 W. Nové GPU by mělo přijít ve dvou variantách N18S-G5-A1 a N18S-G5-B.

Není to dávno, co Nvidia představila nové mobilní grafické čipy GeForce MX330 a MX350 . Šlo ale spíše o přeznačené čipy na starší architektuře Pascal. Mobilních čipů s Turingem bychom se ale přeci jen měli dočkat. Začíná se totiž hovořit o nových modelech. Měly by využívat čipu TU117 vyráběného pomocí 12nm technologie se základním taktem 540 MHz a spotřebou TDP na úrovni 25 W. Nové GPU by mělo přijít ve dvou variantách N18S-G5-A1 a N18S-G5-B.

Varianta A1 (patrně GeForce MX430) by měla mít menší pouzdro o velikosti 23×23 mm a využije buď 7Gbps GDDR5 nebo 10-12Gbps GDDR6 paměti. Varianta B (GeForce MX450) má mít větší pouzdro s rozměry 29×29 mm a využívat 10Gbps paměti GDDR6. Ve všech případech by mělo jít o 64bitovou sběrnici. Úniky také říkají, že "áčková" varianta se má začít vyrábět v průběhu května, "béčková" pak začátkem června. Pokud jde o počty CUDA jader, zde zatím není nic jisté, ale hovoří se o možnostech 768 nebo 896. Nové čipy by měly bojovat jak proti řešení AMD (čipy Renoir), tak i proti Intelu (procesory s integrovanou grafikou Xe DG1).



