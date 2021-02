NVIDIA GA106-400 se objevil, je menší než TU116

NVIDIA GA106 se má objevit na konci tohoto měsíce, a to zatím pouze v jednom SKU v podobě GeForce RTX 3060 12 GB. Server VideoCardz tento čip přináší na fotografii, a to ještě jako Qualification Sample, čili předprodukční vzorek, ale to nám v tomto případě vůbec nevadí, neboť o benchmarky zatím nejde.

Čip byl vyfocen vedle šesti pamětí GDDR6, a sice čipů Samsung K4ZAF3258M-HC16, které zvládají až 16 Gb/s na pin. Každý má kapacitu 2 GB, čili tu máme opravdu slíbených 12 GB.

GA106 na RTX 3060 měl mít původně aktivovaných 3840 CUDA jader. Nakonec však NVIDIA ohlásila, že RTX 3060 využijí čip GA106-300 a ne verzi 400, jakou vidíme na fotografii. Půjde tak v podstatě o stejný čip, ovšem s 3584 aktivovanými CUDA jádry a my tu máme v podstatě důkaz, že NVIDIA původně chtěla vyslat na trh karty s plnou verzí čipu GA106.

Server VideoCardz také hlásí, že čipy GA104 a GA106 vypadají na to, že mají stejně velká pouzdra, čili by mohly být i pinově kompatibilní, což by umožnilo výrobcům ušetřit za vývoj desek pro nové grafiky. Prostě použijí ty, které mají k dispozici pro karty s GA104. Ostatně právě na to ukazují i dvě prázdné pozice pro paměti, které využívají třeba karty RTX 3060 Ti s tím rozdílem, že na nich najdeme jen 1GB paměti. Stejné desky by tak v budoucnu mohla použít i karta RTX 3050 Ti, či jak se bude jmenovat slabší verze s čipem GA106.

Autor snímků měl také možnost čip změřit a dobral se k výsledku 276 mm2. To je o osm milimetrů čtverečných méně než v případě čipu TU116 používaného na kartách GeForce GTX 1650 až GeForce GTX 1660 Ti v cenách mezi 149 a 279 dolary. Architektura je sice odlišná, ovšem i tak je 3584 CUDA jader slušná porce na tak malý čip, ostatně karty s TU116 dokázaly nabídnout přinejlepším 1536 CUDA jader.



V příštích dnech už se budeme moci jistě podívat na první neoficiální benchmarky, ovšem jak jsme se nedávno dozvěděli, RTX 3060 se k recenzentům dostanou nejdříve 19. února . Poté se už začnou databáze různých benchmarků plnit výsledky testů a koncem února by karty měly vstoupit na trh. Jisté to ale pochopitelně není.

