Nvidia GeForce RTX 4080 má přijít ve 12GB i 16GB variantě

Uvedení nových grafických karet Nvidia GeForce RTX 4000 se blíží, a tak se nelze divit tomu, že se objevuje stále více různých úniků (a otázkou pochopitelně je, jak přesné vlastně budou). Ty poslední se týkají např. toho, že high-endová GeForce RTX 4080 by měla přijít ve dvou variantách s rozdílnou velikostí paměti. Základem by měla být 12GB varianta s pamětmi GDDR6X a 10vrstvým PCB, zatímco výše by měla mířit 16GB verze s 12vrstvým PCB. Proslýchá se, že RTX 4080 má mít jen 256bitovou sběrnici u 16GB verze, což je značné snížení proti 384bitové u RTX 3080, což mají částečně dohnat rychlejší 23Gbps paměťové čipy (736 GB/s proti 760 GB/s u RTX 3080). U 12GB verze by ale mohlo znamenat pouhých 192 bitů, a to je už na high-endovou kartu podezřele málo.



Spekuluje se o tom, že toto by mohlo být kompenzováno ještě vyššími takty (24Gbps?) a obecně by Nvidia měla využít novou generaci technologie komprese dat, jež by měla výsledné schopnosti o něco vylepšit. GPU Ada Lovelace AD103-300 v RTX 4080 má mít 76 SM a 9728 CUDA jader. Poslední informace hovoří o 340W TDP

Velkým skokem ve výkonu by se pak měla chlubit GeForce RTX 4090, jejíž GPU má nabídnout 128 SM a 16384 CUDA jader. V jejím případě se očekává až 24 GB GDDR6X paměti mi 384bitové sběrnici, nicméně ne až na tak vysokém taktu. Konkrétně by mělo jít o 21Gbps konfiguraci , což by i tak mělo umožnit mírně přesáhnout datovou propustnost 1 TB/s (RTX 4090 Ti má mít 24Gbps čipy a její propustnost má překonat 1,15 TB/s). RTX 4090 má využívat 16vrstvého PCB. Zatím je ale stále vše ve fázi úniků a dohadů, takže uvidíme, co vše z toho bude nakonec pravdou.