GeForce RTX 4080 prý bude mít rychlejší paměti a možná nižší TDP

Nvidia připravuje grafické karty GeForce RTX 4000, o nichž se v poslední době objevilo několik úniků. Ty prozrazovaly hodně nepříjemně vysokou spotřebu, u některých modelů se hovořilo až o 600 W. Další únik od známého leakera kopite7kimi nicméně naznačuje, že by mohlo být lépe, než se dosud očekávalo, alespoň co se srovnání s nejhoršími odhady týče. Konkrétně jde o high-endovou verzi GeForce RTX 4080. Ta by měla mít čip AD103-300-A1 s celkem 9728 CUDA jádry, zde se tedy nic nemění.



Proslýchá se však, že by místo 21Gbps GDDR6X pamětí měla dostat rychlejší 23Gbps verze, což by mělo zvýšit paměťovou propustnost o téměř 10 %. Měla by tu být 256bitová sběrnice a 16 GB paměti. Potěšující zprávou je ale i to, že celková spotřeba karty TBP by neměla být 420 W, jak se dosud očekávalo, ale "jen" 340 W. I to je pochopitelně hodně, nicméně je to cca 19 % dolů, což je příjemné snížení. Na druhou stranu jsme tu měli nedávno i úniky, které očekávaly 320 W, což by naopak znamenalo mírné zvýšení. Ať tak či onak, už to nevypadá, že by se spotřeba karty měla pohybovat přes 400W, ale spíše být někde okolo 330 ± 10 W.



I nadále však budou karty vyžadovat opravdu velmi účinné chlazení. Otázkou ale je, co za tím stojí, zda to byla nedorozumění při únicích informací o spotřebě, nebo zda ty byly v daném okamžiku pravdivé, ale Nvidia se např. později rozhodla o něco snížit frekvenci čipu, a tedy i výkon spolu se spotřebou.