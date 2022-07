Nvidia GeForce RTX 4090 prý míří na 100 TFLOPS, ukázal se i chladič

Nvidia chystá nové grafické karty GeForce RTX 4000 a napjatě očekáváme, co se z toho vyklube. Prozatím se zmiňují zejména negativní vlastnosti v podobě velmi vysokých spotřeb. Ty budou vyžadovat velmi účinné chlazení a na YouTube kanálu Moore's Law is Dead se objevila ilustrace údajného chladiče karty GeForce RTX 4090 Ti. Ten je opravdu obrovský a vypadá to, že zabírá 3,25 slotu. To je opravdu hodně a taková grafická karta bude v počítači zabírat vskutku hodně místa. Pochopitelně, může jít o podvrh, výmysl, a chladič karet takto ve skutečnosti možná nebude vypadat. To ukáže až srpen nebo září, kdy by mělo dojít k představení.



Další informací, o kterou se už před nějakou dobou postaral další leaker Kopite7kimi, se týká údajné frekvence těchto karet a jejího čipu AD102. Podle něj poměrně snadno dosahují frekvence 2,8 GHz, což by byl opravdu extrémní skok proti 1,7-1,8 GHz v Boostu, které mají nynější karty RTX 3090.

100 TFLOPS (není to navíc poprvé, co se To by s vysokým počtem 16384 CUDA jader a takto vysokými takty (hovoří se dokonce i o 3,0 GHz) také mohlo znamenat, že by došlo k překonání hranice(není to navíc poprvé, co se něco takového zmiňuje ). Slabší modely by na tom byly pochopitelně hůře a např. u RTX 4080 se hovoří "jen" o 50 TFLOPS.