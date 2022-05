RTX 4090 vs. RX 7900 XT: bitva o 100 TFLOPS

Budeme tak už dopředu mluvit o kartách GeForce RTX 4090 vs. Radeon RX 7900 XT, jak by se mohly jmenovat, ale půjde nám hlavně o jejich výkon, respektive spíše o maximální výkon jejich čipů, čili dle očekávání AD102 a Navi 31. Nikde totiž není uvedeno, že první nabízený hi-end skutečně využije maximální výbavu svých čipů.

Novinky na toto téma sleduje server VideoCardz a my se na základě informací od známých leakerů jako Greymon55 a Kopite7kimi dozvídáme především o výkonu chystaného hi-endu. Není tedy třeba zvlášť zdůrazňovat, že jde o informace nezaručené, ale žádné jiné k dispozici nejsou.

Pokud jde o AMD Radeon RX 7900 XT, pak ten by mohl dosahovat výkonu 92 TFLOPS v Single Precision, čili FP32, což by znamenalo, že půjde o cca čtyřnásobný výkon v porovnání s dnešním Radeonem RX 6900 XT. Jednalo by se o nevídaný pokrok ve výkonu, zvláště pokud by tomu výpočetnímu odpovídal i grafický.

Už dříve se spekulovalo o tom, že vícečipové GPU Navi 31 dohromady nabídne 60 jednotek WorkGroup Processor (WGP), a tedy výsledných 15360 Stream procesorů. Pokud by to mělo stále platit, pak pro dosažení daného výkonu by tato výbava musela pracovat téměř na plných 3 GHz. O 5nm procesu TSMC se přitom říká, že je schopen dosáhnout vysokých taktů, což AMD samo podpořilo informací o 5GHz turbu všech jader v případě vzorku Ryzenu 7000. Jinými slovy, 3GHz GPU Navi 31 nelze šmahem odsoudit jako nesmysl.

Kopite7kimi pak mluví o tom, že se nám tu možná mezi Jensenem Huangem a Lisou Su rýsuje "herní válka o 100 TFLOPS", což podporuje i Greymon55, přičemž z těchto úvah vychází GeForce jako potenciálně výkonnější. A pokud by AD102 skutečně mělo dosháhnout 100 TFLOPS v FP32 se svými údajnými 18432 CUDA jádry, muselo by být taktované na cca 2,7 GHz.

Na rozdíl od Radeonu ale v případě AD102 nemusíme moc nepodloženě fantazírovat. Svých 18432 CUDA jader totiž má už ohlášený čip GH100, který je navíc na kartě NVIDIA H100 SXM5 schopen pracovat až na 1780 MHz, čili 2,5násobek výkonu v FP32 oproti RTX 3090 Ti tu rozhodně není nedosažitelný. Je ale zřejmé, že to něco bude stát, a to krom barevných papírků také mnoho wattů a vzhledem k až 700W TDP v případě GH100 vypadá 600W spotřeba zcela reálně.

Rýsuje se nám tu tak souboj mezi AMD a NVIDIÍ, jaký tu ještě nebyl, ovšem hi-end nabídka těchto firem se tím bude čím dál více vzdalovat možnostem běžných zákazníků. Otázka je, jaký bude nový mainstream a zda nabídne rovněž tak velkolepý nárůst výkonu, nicméně na to si počkáme ještě mnohem déle.