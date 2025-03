Nvidia i Broadcom testují proces Intel 18A, uvažuje nad ním i AMD

Výrobní proces Intel 18A by se měl objevit v druhé polovině letošního roku, i když pro externí partnery na sebe patrně nechá čekat o něco déle kvůli správnému dořešení duševního vlastnictví třetích stran. Zde se zdá, že by zahájení výroby pro jiné společnosti mělo nabrat minimálně půlroční zpoždění. Vypadá to, že Intel má vyřešeny licence pro svou výrobu, kterou by měl zahájit v původním termínu, ale patrně ještě úspěšně nedokončil získávání všech potřebných licenčních dohod k tomu, aby 18A mohl být použit i pro výrobu čipů jiným firmám.

V minulosti jsme se dozvěděli, že výrobu pomocí 18A by měly chtít firmy Microsoft a Amazon pro své AI čipy, od té doby se ale neobjevily nějaké další upřesňující informace. Také víme, že Broadcom měl hodnotit proces velmi negativně , což se ukázalo být také tím, že použil mnohem starší, méně dotaženou variantu. Přesto se tu objevují firmy, které už proces Intel 18A testují a zkouší, nakolik je vhodný a použitelný pro jejich čipy. Jednou z firem má být i výše zmíněný Broadcom, který to u Intelu zkouší znovu, nyní v novější variantě procesu.

Další firmou, která uvažuje nad procesem Intel 18A a už provádí praktické testy tohoto procesu, je Nvidia. Ta je nyní závislá na TSMC poté, co odešla od Samsungu, který jí vyráběl GeForce RTX 3000. Spekulovalo se, že by se mohla k Samsungu vrátit, nyní se zdá, že by do hry jako potenciální výrobní partner mohl vstoupit i Intel. Zatímco Nvidia a Broadcom už výrobu testují, máme zde další firmu, která nad něčím takovým zatím uvažuje. Touto společností by mělo být AMD. Podle zdrojů se ale ani jedna z výše zmíněných firem k těmto informacím nevyjádřila.