Intel odděluje Foundry, bude z ní dceřinná společnost. Velkým zákazníkem se stává Amazon

Když společnostpočátkem srpna vyhlásila své finanční výsledky , byla to docela velká rána. Měli jsme tu nemalou ztrátu, pozastavilo se vyplácení dividend, oznámilo se propuštění 15 % zaměstnanců a hodnota akcií firmy rekordně spadla. Postupně se také začalo spekulovat nad tím, co vše budou další kroky Intelu. A zde se více či méně vyplnilo v podstatě vše, o čem se šuškalo. Mluvilo se např. o prodeji Altery a zastavení výstavby továrny v Německu. Výsledkem je, že oba projekty v Polsku i Německu sice nebudou zrušeny, ale budou na zhruba 2 roky pozastaveny, a o jejich dalším osudu se rozhodne na základě poptávky. Rozšíření továrny v Malajsii nicméně bude dokončeno a stejně tak budou nadále probíhat investice do dalších výrobních hubů v Arizoně, Oregonu, Novém Mexiku i Ohiu. Pokud jde o Alteru, firma chce prodat část podílu a směřuje se k IPO této divize.