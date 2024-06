Nvidia má 88 % trhu s grafickými kartami, Intel padá k nule

Trh s grafickými kartami je poslední dobou dost turbulentní, v posledních letech jím hýbala koronavirová krize i kryptoměnová mánie, dnes je to i umělá inteligence, i když tam to platí spíše pro korporátní sféru než pro koncové zákazníky. Analytická společnost Jon Peddie Research nyní zveřejňuje novou zprávu o tom, jak se trh vyvíjí a je to jednoznačně dobré pro Nvidii a špatné pro všechny ostatní.

Prodeje grafických karet za první čtvrtletí letošního roku (Q1/24) skončily na hodnotě 8,7 mil. kusů, což je meziročně (proti Q1/23) velmi solidní nárůst o 39,2 %, nicméně proti konci loňského roku (Q4/23) je to pokles o 7,9 %. To je ale pro začátek roku typické, že je nižší než vánoční sezóna.



Jednoznačně nejlépe se dařilo společnosti Nvidia. Ta se totiž dostala na tržní podíl 88 %, čímž překonává jak meziroční srovnání (tehdy měla 84 %), tak minulé čtvrtletí (80 %). Naproti tomu AMD se nepovedlo udržet nárůst z minulého čtvrtletí (mělo 19% podíl) a spadlo na pouhých 12 %. Tolik mělo i loni touto dobou. No a nakonec tu máme Intel. Ten se svou řadou Arc loni začal ukusovat zavedeným značkám a bral 4 %, což na "nováčka" na trhu diskrétních GPU nebylo vůbec špatné, nicméně v minulém čtvrtletí měl už jen 1 % a letos spadl na 0 % (zaokrouhleně). Úplně čistá nula to asi nebyla, ale muselo to být už velmi malé číslo.