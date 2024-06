Intel Xe2 Battlemage přichází s o 50 % vyšším výkonem a bude i pro desktop

Intel představil nové procesory Battlemage. Přestože se kdysi mluvilo o tom, že Intel to po nepříliš velkém úspěchu Alchemistu zabalí a Battlemage bude jen mobilní a Celestial se možná nakonec ani vůbec neobjeví, Battlemage tu je a má se objevit i ve formě výpočetních a desktopových karet. Celestial je nadále v plánu pro Panther Lake, který se má objevit v příštím roce (alespoň dle plánu Intelu, což je otázkou, zda to tak rychle stihne). Xe2 má navýšit efektivitu a výkon karet, a to několika různými způsoby. Má např. dojít k lepšímu využití výpočetních jednotek, lepší distribuci výpočtů mezi nimi a snížit se má softwarová režie.

představil nové procesory Lunar Lake , které mají integrované GPU Xe2, které také známe pod kódovým označením.

Xe2 jádro má 8 512bitových vektorových jednotek, 8 2048bitových jednotek XMX a podporuje i 64bitové atomické operace. SIMD16 ALU podporují operace SIMD16 i SIMD32, dále tu máme také rozšíření pro výpočty s INT2, INT4, INT8, FP16 a BF16, jsou zde také přímé podpory pro funkce jako SIN, COS, LOG a EXP. Vylepšení se dočkaly také jednotky pro ray-tracing, které byly zvětšeny.

Xe2 jádra se po čtyřech shlukují to tzv. Render Slice, v případě Lunar Lake jsou zde tedy dvě (ten má celkem 8 Xe2 jader, viz obrázek níže). Těchto 8 Xe2 jader celkem přináší 64 vektorových jednotek, 8 jednotek pro ray-tracing (jedno pro každé jádro) a 8MB sdílenou L2 cache.

Intel tvrdí, že Xe2 má proti Xe zhruba o 50 % vyšší grafický výkon. Díky optimalizacím pro úlohy umělé inteligence (např. díky jednotkám XMX) nicméně přináší opravdu velmi dobrý výkon v úlohách tohoto typu a integrované GPU v Lunar Lake je schopno dosáhnout výkonu 67 TOPS v INT8, což je pro iGPU opravdu hodně dobrý výkon.

Pokud jde o Lunar Lake, GPU spolupracuje s Display Enginem, který podporuje výstup v 8K60 HDR, 3× 4K60 HDR, zvládá také 1080p360 a 1440p360. Podporována jsou rozhraní HDMI 2.1, DisplayPort 2.1 a eDP 1.5. To přináší např. funkci Panel Replay, kdy omezuje posílání nových dat, pokud se na obrazovce nic neděje (a to i selektivně v části obrazovky). U přehrávání YouTube videa v okně to ušetří 112 mW, ve full screen videu pak 13 mW a u browsování se 4 záložkami Intel naměřil úsporu 67 mW. Nemusí se to sice zdát jako moc, ale u notebooku s 15hodinovou výdrží jen třeba těch 67 mW dolů může přidat dalších 12 minut výdrže (75Wh notebook s 15 hodinami má průměrnou spotřebu 5 W, klesne-li tedy o 67 mW na 4,933 W, máme tu 75 Wh / 4,933 = 15,2 hodiny).

Intel Xe2 má také vylepšený Media Engine. Ten podporuje dekódování 8K60 HDR videa v 10bitové hloubce, vedle AVC/H.264, HEVC/H.265, VP9 a AV1 také podporuje i nejnovější VVC/H.266. Na to, jaký bude skutečný výkon nových GPU ve hrách a jak moc dobře nebo špatně budou odladěné ovladače, na to si budeme muset ještě chvíli počkat. První notebooky s Lunar Lake by se sice mohly objevit ještě v průběhu léta, ale všeobecná dostupnost bude spíše až na podzim. Zatím není jasné, kdy se objeví desktopové varianty, a které výkonnostní třídy bude chtít Intel pokrýt.