NVIDIA má konkurenta, o Arm se uchází už i Samsung

Místopředseda Samsungu Lee Jae-yong a CEO firmy Softbank Masayoshi Son (první a třetí zleva) se setkali již 4. července předchozího roku, ale tehdy ještě jistě nešlo o možnou akvizici firmy Arm Holdings, o niž se uchází také NVIDIA

Nicméně, dle Korea Times má mít Samsung zájem pouze o kapitálovou investici, aby získal menšinový podíl ve firmě Arm. Mluví se konkrétně o podílu mezi 3 a 5 procenty, jak uvedl dobře informovaný, avšak anonymní zdroj z průmyslu. Dozvídáme se také, že společnost Arm by mohla být získána konsorciem několika firem z polovodičového průmyslu a že Samsung by rád učinil podobný krok jako před řadou let, kdy získal kmenové akcie holandské společnosti ASML, která nyní vyrábí i velice důležité stroje pro extrémní ultrafialovou litografii (EUVL). Ty zatím dodává na trh jako jediná na světě. Psal se konkrétně rok 2012, kdy Samsung získal 3% podíl v ASML Holdings za 642 milionů dolarů.

Cílem firmy Samsung tak může být dle zmíněného zdroje snížení licenčních poplatků na technologie firmy Arm, jež krom Samsungu (např. řada SoC Exynos) využívá řada dalších významných IT firem jako Apple, Qualcomm, Huawei, NVIDIA, atd. Každá z těchto firem tak platí licenční poplatky za využití architektury ARM a poté i malý podíl z každého prodaného kusu procesoru, SoC či jiného čipu.

Vypadá to tak, že záměry NVIDIE a Samsungu se značně liší, neboť v případě NVIDIE se mluví o akvizici celé společnosti Arm Holdings a ne o jejím rozkouskování mezi Samsung a jiné. Je pravda, že SoftBank zvažuje dva postupy, čili buď prodej celého Armu nebo primární emisi jeho akcií.

O vytvoření konsorcia firem, které by ovládlo Arm, přitom mluví analytik Jim Handy (Objective Analysis), dle nějž by je měly tvořit mimo jiné i firmy Rambus, Cadence nebo Synopsis. Ty totiž mají podobné zaměření jako Arm. Tvoří technologie, které si poté licencují pro své produkty ostatní společnosti.

Co se týče zájmu NVIDIE, ta by mohla ve své snaze tvrdě narazit, neboť pro akvizici firmy Arm by potřebovala povolení antimonopolních úřadů v USA, EU, Japonsku, Číně i v Jižní Koree. Zpochybněno bylo také to (opět jde o stejný výše zmíněný anonymní zdroj), že NVIDIA dokáže dát dohromady potřebné prostředky v odhadované výši 41 miliard dolarů, i pokud by chtěla využít mix hotovosti a vlastních akcií.

Ceny souvisejících / podobných produktů: