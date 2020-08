Bloomberg: NVIDIA má vážný zájem o Arm, během týdnů může být ujednáno

Právě Bloomberg před několika dny odhalil, že o Arm se může ucházet právě NVIDIA a jak to vypadá, tento zájem je opravdu vážný, neboť nyní dle toho samého zdroje už probíhají vážné rozhovory o akvizici, které by mohly přinést dohodu už během několika týdnů. A pokud tomu tak bude, nejspíše bude SoftBank a NVIDIA čekat na následné rozhodnutí antimonopolních úřadů.

Společnost SoftBank již dala vědět, že počítá i s možný prodejem celé firmy Arm Holdings a jako alternativu tu pak má vstup Armu na akciový trh. Obojí má společný účel, získat kapitál z investice z roku 2016, kdy SoftBank koupil Arm za 32 miliard dolarů.

Nicméně dle Bloombergu by rozhovory mezi společnosti SoftBank a NVIDIA mohly být završeny během příštích týdnů a samotná NVIDIA je navíc aktuálně jediný vážný zájemce. Dle Financial Times by pak NVIDIA mohla zaplatit zčásti hotově a zčásti pak vlastními akciemi, které až na velký kryptokocovinový propad v roce 2018 (a letošní menší koronavirový) vykazují v posledních letech stabilní růst a ten zesílil zvláště v posledních měsících . Ještě před rokem se akcie NVIDIE obchodovaly za cenu kolem 160 dolarů a ta před několika týdny překonala hranici 400 dolarů.