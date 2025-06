Nvidia možná sníží produkci RTX 5000 až o 30 %, aby byly kapacity na AI čipy

Nedávno vyšly další finanční výsledky společnosti Nvidia , a ačkoli herní divize zaznamenala historický rekord a výrazný meziroční nárůst díky Blackwellu (RTX 5000), tato divize už tvoří jen 8,5 % příjmů společnosti (3,8 mld. USD). Naopak divize Data Center, kam spadají i ony AI akcelerátory, má na starosti 89 % příjmů firmy (39,1 mld. USD), a tak není divu, že je tou, na kterou se Nvidia hodně soustředí. Nyní se proslýchá, že by Nvidia chtěla omezit produkci grafických karet GeForce RTX 5000, a to o zhruba 20-30 % ve prospěch produkce AI čipů.

Grafické karty RTX 5000 jsou nyní už docela dobře dostupným zbožím, ceny spadly na rozumnou úroveň, přičemž u některých modelů už lze sehnat i karty pod MSRP a některé se jí už dost blíží (i RTX 5080 začíná už 5 % nad MSRP). Výjimkou je snad už jen GeForce RTX 5090, kde stále musíme počítat s minimálně 10 % navíc, spíše tak 15-20 %.

Podle výše zmíněných zákulisních zpráv by si Nvidia chtěla připravit větší výrobní kapacitu na čipy jako GB20 a GB300, které by se ve velkém měly začít vyrábět koncem letošního roku, také by se to mělo týkat produkce čipů B40 nebo B30 pro Čínu. Otázkou je, nakolik se to projeví na budoucí dostupnosti spotřebitelských grafických karet GeForce RTX 5000 a jejich cenách. Nvidia má totiž docela dobrou konkurenci z řad AMD a špatné nejsou ani nové generace Intelu, i když zde jde prozatím jen o karty nižšího mainstreamu.