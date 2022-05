NVIDIA na Computexu představí nejnovější herní produkty nejen pro hráče

Jeff Fisher nám letos ukázal už nové přírůstky do rodiny GeForce Ampere, a to včetně RTX 3090 Ti. Jeho jméno na seznamu přitom s největší pravděpodobností znamená, že NVIDIA se ještě nechystá ukázat svou novou generaci Ada, s čímž jsme ostatně počítali. To by si totiž bezpochyby vzal na starost sám Jensen Huang, zatímco Jeff Fisher jako Senior Vice President of GeForce má obvykle na starosti méně významné novinky.

Je tu tak otázka, co tedy vůbec může Jeff Fisher ukázat, neboť nyní už opravdu čekáme na nové GeForce Ada, zatímco aktuální generace herních Ampere by po vypuštění GeForce RTX 3090 Ti už měla být snad kompletní.

Pochopitelně ale nemusí jít o hardwarové novinky, namísto nichž by mohly být představeny třeba nové softwarové technologie včetně příslušných her. NVIDIA by například mohla reagovat na nástup konkurenční technologie FidelityFX Super Resolution 2.0 , která může představovat velkou hrozbu i pro moderní verze DLSS.

Může jít také o technologie, které budou spojeny právě s až příští generací GeForce, čili o ni by se Jeff Fisher mohl alespoň otřít. Ostatně od AMD se také očekává, že by mohlo prohodit pár slov nejen o 5nm Ryzenech, ale i o grafikách generace RDNA 3.

NVIDIA své novinky odhalí stejně jako AMD 23. května brzy ráno našeho času a promluví celkem šest lidí: