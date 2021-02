NVIDIA nebude omezovat výkon těžby u již prodaných karet

Dnes jsme se dozvěděli nové skutečnosti , dle nichž bude hashovací výkon karet GeForce omezen nejdříve s nástupem modelu RTX 3060. Nezáleží zde přitom pouze na ovladačích, respektive i bez nich karta dokáže svůj výkon omezit, neboť má příslušné opatření zakódované i v BIOSu a dokonce je i v samotném GPU. Stále přitom nevíme, zda a jak případně bude možné daný omezovač obejít či vypnout, nicméně běžné uživatele může zajímat především to, jak to bude s kartami, které jsou již na trhu.

Je nad slunce jasné, že kdyby se NVIDIA snažila pouze pomocí ovladačů snižovat těžební výkon karet, které už jsou rozesety po celém světě, byla by to zcela marná snaha v případě, kdy jsou dané karty využity právě v těžebních farmách. Nikdo by pochopitelně nové ovladače neinstaloval, neboť k tomu není žádný důvod.

Na druhou stranu, co když má někdo svou GeForce v počítači jako kartu, na které těží i hraje? Zde na jednu stranu potřebuje průběžně aktualizovat ovladače kvůli výkonu či řešení bugů, čili pokud by NVIDIA výkon pro těžbu snížila v dalších jejich verzích, takoví zákazníci by asi potěšeni nebyli.

Je tak zřejmé, že by tím byli biti právě uživatelé, pro které je těžba spíše jen koníček nebo mizivý zdroj příjmů, a to nehledě na tu možnou eventualitu, kdy by se snížil výkon v případě využití karty pro výpočty, které mohou připomínat těžbu, ale o nic takového nejde. To je ostatně jedna z otázek, které ještě zbývají dořešit.

Dle serveru TechSpot tak NVIDIA potvrdila alespoň to, že už prodané karty se nijak omezovat nebudou.

