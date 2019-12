NVIDIA odhalila 6 nových her pro ray tracing i streamovací partnerství s Tencent

NVIDIA v průběhu celého roku pracovala na dalším rozšíření seznamu her, které budou nějakým způsobem podporovat ray tracing, přičemž obvykle jde o stíny, odrazy objektů či globální osvětlení, ovšem ne nutně najednou. Dozvěděli jsme se třeba o Control, Cyberpunk 2077 či Minecraft a nyní tu máme šest dalších her pro příští rok

Probíhá totiž právě čínská GPU Technology Conference, kam NVIDIA pochopitelně také dorazila a představila nové SoC Orin . Co se ovšem týče oné šestice her, jde konkrétně o Boundary, Convallaria, F.I.S.T., Project X (kódové označení), Ring of Elysium a Xuan-Yuan Sword VII.