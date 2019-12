NVIDIA Orin: spojení GPU nové generace a ARM Hercules

SoC NVIDIA Orin dle popisu z úvodního textu možná působí jako další menší a úsporný čip, ovšem z omylu nás ihned vyvede informace o tom, že se skládá ze 17 miliard tranzistorů. Jde tak o čip srovnatelný s moderními GPU v kartách GeForce RTX 2080 Ti, do jejichž 18,6 miliard tranzistorů už moc nechybí. Jedná se ale o SoC určené pro autonomní řízení, což je zřejmé už z uvedeného celkového označení platformy Drive AGX Orin. NVIDIA tak zde navazuje na svá SoC Xavier, oproti nimž je Orin s výkonem 200 TOPS asi 7x rychlejší.

Čipy Orin se tak stanou základní součástí platformy NVIDIA Drive AGX, která je určena pro autonomní řízení vozů i robotických zařízení. NVIDIA uvádí, že na základě svých interních testů může Drive AGX Orin dostat autonomní řízení až na konečnou, čili pátou úroveň. To znamená, že výsledné vozy či jiná pojízdná zařízení by si měly samy poradit v jakékoliv situaci, která může na cestách nastat. Nicméně to nezávisí pouze na výkonu hardwaru či vyspělosti softwaru, ale i na tom, jaká čidla slouží pro zisk zpracovávaných dat a jak dobře a spolehlivě mohou pracovat (kamery, radar, lidar, atd.).

Od NVIDIE se také dozvídáme, že z celkových 17 miliard tranzistorů se skládá celkem 12 jader ARM64 zvaných Hercules, přičemž o GPU části se toho bohužel moc nedozvíme. Vedle toho tomuto SoC postačí na dnešek nijak neoslnivých 200 GB/s paměťové propustnosti. Pro programování se bude využívat platforma CUDA a API či knihovny TensorRT a také se dozvídáme, že Orin splňuje bezpečnostní standardy jako ISO 26262 ASIL-D.

SoC Orin ovšem ještě zdaleka není připraveno pro trh, na nějž se má dostat až v roce 2022, ovšem to už v rámci automobilových modelů pro daný rok. Pak ani není divu, že nám NVIDIA neprozradila vůbec nic o použitém GPU.

