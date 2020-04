NVIDIA osvětluje novou technologii Dynamic Boost

My se zde nebudeme věnovat novým notebookům s vylepšenými kartami GeForce, ale technologiím, které přinesly na světlo světa pod záštitou Max-Q. Jde o novinky, které NVIDIA přináší na trh nejen pro dnes představované modely počítačů, ale i pro budoucí modely, takže se jim můžeme věnovat samostatně.

Dynamic Boost je tak obdoba pro AMD SmartShift a jde o využití té věci, že v mnoha případech procesor a grafická karta sdílejí stejnou "tepelnou obálku", jak můžeme doslova přeložit sloučené TDP obou hlavních komponent. Znamená to tak, že když je potřeba, grafika si může půjčit podíl TDP rezervovaný jinak pro GPU, což vychází z toho prostého faktu, že pro obě komponenty se běžně využívá společný chladicí systém. Toho využívají i výrobci notebooků, respektive na to trošku hřeší, a to tím, že onen společný systém pro chlazení nedokáže odvést takový objem tepla, jaký může tvořit CPU a grafika společně při svých maximálních hodnotách TDP. Pak se ovšem musí kouzlit s maximálním, průměrným a udržitelným výkonem, čili v důsledku především s takty a napájecím napětím.

Nicméně tento "tepelný rozpočet" nemusí být efektivně využit v případě, že potřebujeme třeba především výkon procesoru, který se krotí i přes to, že grafika se jen zasmušile šťourá v pipeline. V takovém případě se může zvednout TDP procesoru, neboť chladicí systém to s přehledem unese.

Čili Dynamic Boost nám bude dynamicky upravovat TDP procesoru a grafické karty na základě možností chlazení a potřeby výkonu, což ale v sobě nese jeden základní předpoklad. Systém musí být schopen přesně určit, kdy a kde je výkon potřeba, ovšem to lze v řadě případů podstatě jednoduše odvodit od aktuální zátěže dané komponenty. Je snadné zjistit, že GPU se zrovna nudí, takže v takovém případě se může zvednout TDP limit pro CPU a naopak. Už ale není tak snadné určit, zda v situaci, kdy jsou zatíženy obě komponenty, bude lepší přilepšit procesoru, anebo grafické kartě.

Rozdíl mezi řešením AMD a NVIDIE je přitom už ten, že AMD svůj SmartShift nabízí pouze pro kombinaci svých procesorů (APU) a grafik. NVIDIA pochopitelně nic takového udělat nemůže, a tak musela přijít s obecným řešením pro své grafiky a procesory AMD i Intel.

Co se týče nárůstu výkonu, NVIDIA neslibuje nic konkrétního a ani zásadního. Obecně lze očekávat vzrůst výkonu do 10 procent, spíše méně. Ale i to se počítá vzhledem k tomu, že nás to nic nestojí a jde jen o efektivnější využití již dostupných zdrojů. Navíc není nutné provádět žádné ladění ovladačů či tvorbu profilů.

Nakonec je třeba upozornit, že implementace Dynamic Boost závisí čistě na výrobci notebooku a i když jde o součást Max-Q, automaticky to neznamená, že notebook s Max-Q nabídne i Dynamic Boost. Dá se ale očekávat, že výrobci notebooků se tomu bránit nebudou.

