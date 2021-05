NVIDIA představí nové RTX 3080 Ti a RTX 3070 Ti v úterý

Nutno dodat, že zveřejněný tweet s videoteaserem se nachází na kanálu NVIDIA GeForce, čili je zřejmé, že může jít pouze a jen o nové grafické karty a my očekáváme dvě: GeForce RTX 3080 Ti a RTX 3070 Ti.





Dle informace ze závěru krátkého videa půjde o příští pondělí, čili 31. května, a to pacifického času, čili po převodu na středoevropský letní čas to znamená až úterý 1. června v 7 hodin ráno.

GeForce RTX 3080 Ti a RTX 3070 Ti přijdou jako zbrusu nové modely, na které čekáme už celou řadu měsíců, přičemž je zřejmé, že karty RTX 3080 Ti kolují po světě už dlouhou dobu a někteří byli schopni si je dokonce už koupit. Pro těžaře Etherea ale (zatím) nejsou atraktivní kvůli omezovači a herních testů jsme se samozřejmě zatím nedočkali, neboť ke kartě jsou zapotřebí ještě příslušné ovladače s její podporou, bez nichž se majitelé mohou svým hardwarem leda kochat.

NVIDIA tak dělá, jako by měla v rukávu velké tajemství, ale to už je dávno veřejné a nám už chybí zjistit jen detaily nebo si potvrdit dlouho uváděné specifikace. Víme tak, že GA102 na kartě RTX 3080 Ti má mít celkem 10240 CUDA jader, čili 80 SM. Tím se značně přiblíží k RTX 3090 s jejími 82 SM a nejblíže k ní z druhé strany bude mít RTX 3080 se 68 SM.



GeForce RTX 3070 Ti nám bohužel nejspíše nenabídne více paměti než RTX 3070, čili půjde opět o 8 GB, ale už GDDR6X. Tato karta pak se svými 48 SM bude mít velice blízko právě k RTX 3070, která má jen o dva SM méně. Uvidíme ale, co s výkonem provede rychlejší 19Gb/s paměť, díky níž vzroste propustnost ze 448 na 608 GB/s.

Ani jedna z těchto karet se nemá hned na začátku příštího týdne dostat na trh, ale dlouho už to trvat nebude. GeForce RTX 3080 Ti by měla vstoupit do prodeje 3. června a RTX 3070 Ti přesně o týden později.



