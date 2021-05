GeForce RTX 3080 Ti se více než měsíc před začátkem prodeje dostávají mezi lidi

Na web se už dostaly fotografie karet MSI GeForce RTX 3080 Ti SUPRIM X i Gigabyte RTX 3080 Ti Gaming OC, přičemž právě model od MSI se už údajně prodává ve Spojených arabských emirátech za cenu v přepočtu 3500 USD, což bylo podpořeno právě následující fotografií.

Fotografii obalu karty od Gigabyte přidal kanál Moore's Law is Dead , takže je už jasné, že nové GeForce RTX 3080 Ti už putují světem a že se také už dostávají mezi lidi. To se samozřejmě dalo očekávat vzhledem k tomu, jaké to bylo se začátkem prodeje karet GeForce RTX 3060 , které se dostaly dříve do bazarů než na trh. Jde prostě a jednoduše o velice hodnotné, respektive nadhodnocené zboží, o které je velký zájem, čili kdo má možnost se k němu dostat jako první, vcelku pochopitelně ji využije. Pak se skutečně nelze divit tomu, že se toto zboží objevuje v obchodech či bazarech, neboť ještě před svým oficiálním vypuštěním jde o ještě větší raritu.

Recenze GeForce RTX 3080 Ti by přitom měly být zveřejněny až 9. června, takže potrvá ještě více než měsíc, než se tyto karty oficiálně dostanou na trh. Je tu ale otázka, zda v té době bude oficiální termín vůbec ještě někoho zajímat, což jako vždy nejvíce odnesou ti poctiví, a to včetně recenzentů dodržujících informační embarga. Nicméně NVIDIA drží jeden významný trumf, a to kompatibilní ovladače, bez nichž budou herní testy nových karet neproveditelné. Ale i ty se pochopitelně mohou časem objevit a z hlediska samotných prodejů karet o ně nejde.



Uvidíme tak, co přinese příští měsíc a zda budeme na konci května vůbec ještě zvědaví na to, co NVIDIA představí.

Ceny souvisejících / podobných produktů: