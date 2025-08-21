Aktuality  |  Články  |  Recenze
NVIDIA

Nvidia připravuje speciální čínský čip B30A, ořezaný AI akcelerátor

Dnes, Milan Šurkala, aktualita
Nvidia může do Číny nově dodávat AI akcelerátory H20 a už brzy by chtěla přijít s dalšími modely. V plánu je výkonnější model B30A na architektuře Blackwell.
Čína je velmi lukrativní trh, zejména co se akcelerátorů pro AI týče. Hlad po výkonných grafických kartách je obrovský, přičemž USA sem nechtějí vyvážet to nejlepší. Donald Trump nicméně nedávno povolil AMD i Nvidii vývoz jejich ořezaných čipů Instinct MI308 a H20. Nvidia by ale raději i něco výkonnějšího, a tak dle zákulisních informací připravuje nový akcelerátor B30A na architektuře Blackwell, který by měl být podstatně lepší. Bude však rovněž výrazně slabší než klasické akcelerátory B200 nebo B300. Nebude mít totiž chipletový design. B200 a B300 jsou složeny ze dvou velkých čipů, B30A bude mít jen jeden. Jen připomeňme, že B300 má mít oproti B200 o 50 % více výkonu, o 50 % větší paměť a dvojnásob tak rychlou propustnost.
 
B30A by měl být polovinou čipu B300, takže se očekává 144 GB paměti HBM3E, což je více, než měl H20 s 96GB pamětí. Další specifikace ještě nejsou finálně rozhodnuty, to se rozhodne v nejbližší době. První dodávky by totiž měly proběhnout už během příštího měsíce. Dá se předpokládat, že i tento čip bude předmětem minimálně 15% vývozního cla, nicméně mluví se i o tom, že pro výkonnější čipy by toto clo mohlo být vyšší. Předně je potřeba vůbec získat povolení na vývoz, což zdaleka není jisté (a zde je právě možné, že pro zisk licence bude muset Nvidia platit vyšší cla než pro H20).
 

Doporučujeme náš velký přehled desktopových grafických čipů.

