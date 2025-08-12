>
Nvidia i AMD budou v USA platit 15% vývozní cla, aby mohly vyvážet AI čipy do Číny
Dnes, Milan Šurkala, aktualita
Spojené státy americké nově opětovně povolily společnostem AMD a Nvidia vývoz akcelerátorů pro AI do Číny, nebude to ale zadarmo. Budou na to vývozní cla.
Společnosti AMD a Nvidia sice rostou, ale v poslední době nemohly růst tak moc, jak by teoreticky mohly. Příčinou jsou zákazy na vývoz nejvýkonnějších akcelerátorů pro AI výpočty do Číny. AMD tak nemohlo vyvážet ani speciálně pro Čínu upravený Instinct MI308 a podobný problém měla Nvidia. U ní se mluví, že ji to (kvůli zrušeným objednávkám, neprodaném hardwaru a dalším nákladům) mělo stát 5,5 miliardy USD. To je opravdu hodně peněz. Abychom si to dali do kontextu, příjmy celého AMD za poslední čtvrtletí byly 7,7 mld. USD, v případě jeho divize Data Center 3,2 mld. USD, a to včetně EPYCů. U Nvidie je to přes 44 mld. USD a v divizi Data Center, kam AI akcelerátory padají, pak 39,1 mld. USD (takže asi 14 % čtvrtletních příjmů divize). Ban se ale zmírnil v oblasti možnosti získání individuálních licencí pro jednotlivé firmy a obě dvě firmy nedávno ohlásily, že by měly v nejbližší době obdržet licence, které je opravní k vývozu AI akcelerátorů do Číny, konkrétně H20 u Nvidie a již zmíněného Instinct MI308 u AMD.
Nyní už i víme, co bylo předmětem dohody těchto firem s administrativou amerického prezidenta Donalda Trumpa. Obě firmy totiž budou platit vývozní clo v 15% výši. Americká vláda a potažmo celé USA si tak přilepší na příjmech z daní. Není zatím jasné, jak se toto clo promítne do koncových cen akcelerátorů. Vezmou to firmy na sebe a o toto si sníží zisky nebo to promítnou na zákazníky a o clo jim navýší ceny? Vzhledem k vysokému zájmu o AI akcelerátory by to mohlo projít a Trump jistě věří, že to bude spíše druhá možnost. Nebo to bude někde na půli cesty mezi těmito řešeními? Pokud bychom mluvili o oněch 5,5 mld. USD příjmů pro Nvidii, tak tu mluvíme o zhruba 1 mld. USD na clech, nicméně zatím nevíme, zda má vláda nějaký speciální plán, na co tyto prostředky použije.
