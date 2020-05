NVIDIA prý objednává kapacity Samsungu i TSMC pro Ampere a příští Hopper

Tvorba vícečipových grafických čipů se dnes už jeví jako nevyhnutelná pro zajištění dalšího pokroku ve výkonu a pochopitelně už to ve světle 7nm procesorů AMD a obecně nasazení pamětí typu HBM dávno není žádné sci-fi a dokonce ani nic, s čím by se dalo počítat pouze ve světě serverů, HPC, apod. Právě další generace GPU, které budou následovat po Ampere či 2. vlně Navi, by už zcela reálně mohla být vícečipová.

Grace Hopper, průkopnice počítačových věd, která mimochodem stojí i za programovacím jazykem COBOL. Člověka s jejími znalostmi by přitom v USA velice nutně potřebovali právě i dnes, jak jsme se dozvěděli na začátku dubna, kdy pandemie zvedla vlnu žádostí od nezaměstnaných, kterou staré a stále ještě používané počítačové systémy využívající programy napsané v COBOLu přestaly zvládat

Sám Jensen Huang by měl již tento měsíc konečně potvrdit nástup generace Ampere, a to snad alespoň letmo včetně herních verzí. Proslýchá se, že ta bude znamenat velkou zakázku pro TSMC a jeho 7nm proces, i když v předchozích měsících to moc nevypadalo na to, že by NVIDIA mohla tak velkou objednávku vmáčknout mezi AMD, HiSilicon a ostatní firmy, které jsou po 7nm kapacitách velice lačné. Pravda ale je, že Apple přechází na 5nm proces, HiSilicon možná od TSMC zcela odejde a také se mluvilo o dalším navýšení 7nm kapacit, takže 7nm Ampere z linek TSMC rozhodně vyloučeny nejsou.

Nyní se navíc přidávají servery Digitimes China Times , dle nichž NVIDIA už před nějakou dobou získala podstatné 7nm kapacity u TSMC. China Times pak dodává, že Samsung ještě v průběhu tohoto čtvrtletí spustí výrobu 5nm procesem (samozřejmě s EUV), takže to nastane v podstatě ve stejné době jako start 5nm procesu u TSMC.

A právě o architektuře Hopper se už mluví v souvislosti s 5nm procesem, přičemž to má také svůj smysl. Pokud masová výroba tímto procesem má začít u TSMC i Samsungu už během cca dvou příštích měsíců, v době očekávaného nástupu generace Hopper by už měla být dostatečně vyladěná s vysokou výtěžností, stejně jako platí dnes pro 7nm proces. Digitimes sice sděluje, že NVIDIA si měla zaregistrovat 5nm kapacity již na příští rok, ale to samozřejmě neznamená, že ty budou využity pro výrobu obvyklých GPU.

Rovněž se píše o tom, že NVIDIA si zamluvila kapacituy i u Samsungu, a to konkrétně pro výrobu slabších čipů generace Ampere pomocí 7nm EUV, nebo 8nm procesu. To vše jsou ale samozřejmě nepotvrzené informace, dle nichž mají RTX 3000 dorazit ve třetím kvartálu.

