NVIDIA prý testuje 900W kartu s AD102, co nabídnou RTX 4080 a 4070?

Je prakticky jisté, že spotřeba herních grafických karet poroste a dnes už počítáme s tím, že příští hi-end se dostane z dnešních 450 W na 600 W. Dalo by se však mluvit i o tom, že půjde o ještě větší skok ze 350 W, neboť oněch 450 W má až GeForce RTX 3090 Ti, kterou můžeme považovat do velké míry za přípravu na příští generaci.



Nedávno jsme se přitom dozvěděli o tom, že NVIDIA již má k dispozici první vzorky čipů AD102 , což není nijak překvapivá zpráva. Naopak, pokud chce NVIDIA vypustit své nové karty někdy na konci léta, měla už nejvyšší čas na odstartování testů. Mezi ty přitom dle známého leakera Kopite7kimi patří i plné zátěžové testy čipu AD102, a to na kartě s 900W TGP, 48 GB paměti GDDR6X s 24 Gb/s na pin a rovnou dvěma novými 16pinovými konektory přídavného napájení.

Sám leaker přitom udává, že není vůbec jasné, zda tyto specifikace budou odpovídat některému pozdějšímu reálnému produktu, ale možné je vše. My můžeme dodat, že dva 16pinové napájecí konektory umožní kartě jít teoreticky až na 1200 W, nicméně zde už se pochopitelně dostáváme do hodnot, kde problém nepředstavuje samotné napájení karty, jako spíše to, co z takového přívalu energie vznikne. Jde tu tak o samotnou napájecí kaskádu a přeměnu elektrické energie na tepelnou, čili v důsledku o chlazení. A v případě 900W TBP už nebudeme muset řešit jen odvod tepla z karty do okolního prostředí, ale co udělat s oním teplem dále, neboť takový objem by už se mohl podílet třeba na ohřevu vody v domácnosti.

Opět Kopite7kimi rovněž informuje o slabších kartách z generace Ada a vypadá to, že nástupce RTX 3080 už nebude využívat hi-endový čip, čili v tomto případě právě AD102. Měl by to být menší AD103, který bude montován do karet RTX 4080, jež dle tohoto zdroje přijdou vybaveny 16 GB paměti GDDR6X, přičemž TGP má být na úrovni karet s GA102. To ovšem představuje velice široké rozpětí mezi 320 a 450 W.

Dále tu je ještě RTX 4070, která by překvapivě měla využít čip AD104 a ne osekaný AD103 a dále 12 GB paměti GDDR6 a TGP 300 W. Testování prý dosud nezačalo, což platí i pro RTX 4080.

NVIDIA tak zřejmě počítá s pozdějším představením Ti nebo snad Super verzí karet RTX 4080 a RTX 4070, přičemž AD104 by se mohl uplatnit ještě třeba na RTX 4060 Ti. V každém případě nelze očekávat, že jedno GPU = jedno SKU, i když zpočátku tomu tak může být. A vzhledem k udávaným kapacitám paměti se snad dočkáme i konce zmatku, který si NVIDIA zařídila sama v generaci Ampere, čili nyní by už snad mělo platit, že čím níže postavená karta, tím menší kapacita paměti.