NVIDIA začala testovat čipy AD102 pro nové GeForce RTX 4000

Kopite7kimi tak tvrdí, že AD102 už jsou testovány, ovšem nedozvídáme se, o jaké testování jde a co obnáší, čili nevíme ani to, v jaké verzi a stavu dané čipy jsou a zda už jsou pro ně připraveny i první verze PCB. V každém případě to znamená, že NVIDIA má v ruce už alespoň první vzorky těchto GPU, která budou určena přinejmenším pro dvě verze chystaných karet. Dle očekávání to budou nejdříve GeForce RTX 4090 a RTX 4080.

Dle stejného zdroje by právě RTX 4090 měla využívat paměti s propustností 24 Gb/s na pin, a to dle očekávání stále typ GDDR6X stejně jako dnešní výkonné GeForce. A pokud tu zůstane i 384bitová sběrnice, což je velice pravděpodobné, pak tato karta nabídne 1152 GB/s celkové paměťové propustnosti. To přitom není vůbec nedosažitelné, ostatně už dnešní RTX 3090 Ti dokáží takový průvan dat v rámci přetaktování celkem snadno i překonat.

NVIDII přitom ještě teprve čeká rozjetí masové výroby jejích čipů GA102, což by mělo už dle starších zpráv nastat někdy v polovině roku. NVIDIA tak má na tento úkol ještě přibližně celý kvartál, což znamená, že testované čipy by skutečně mohly patřit mezi první skutečně funkční vzorky, dle nichž se bude vše ladit.

Zatím nás tak vůbec nemusejí zajímat případné výsledky testů, které by mohly uniknout na web, neboť se bude ladit jednak výkon hardwaru včetně pracovních taktů a vedle toho také příslušné ovladače, na jejichž vývoj má NVIDIA ještě více času.

Ale co můžeme očekávat od samotného GPU AD102 a jeho výbavy? Jednoduše to, co umožní 5nm proces firmy TSMC oproti 8nm procesu Samsungu a to má být až 144 jednotek SM oproti 84 SM v čipech GA102 generace Ampere. Pochopitelně ne všechny musí být na RTX 4090 aktivovány, respektive téměř jistě nebudou, neboť výroba AD102 se bude ještě delší dobu ladit s cílem zvyšovat výtěžnost a také by tu měl být prostor na případnou RTX 4090 Ti, před jejímž nástupem mohou být bezvadně vyrobená GPU směřována do profesionálních karet.

RTX 4090 by tak mohla mít celkem 140 SM, čili 17.920 CUDA jader (FP32), což by bylo o cca 71 procent více ve srovnání s výbavou karty RTX 3090, přičemž tu pochopitelně počítáme s využitím nezaručených informací. Pak už je tu jen otázka, jaké takty umožní 5nm proces, přičemž ty by oproti 8nm technologii měly být spíše vyšší, takže hrubý výkon nové RTX 4090 by mohl být oproti předchůdkyni reálně alespoň o 80 procent vyšší. Uvidíme však, jaká případná překvapení si NVIDIA ještě připraví, a to z hlediska novinek v architektuře.