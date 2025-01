Nvidia říká, že přes 80 % hráčů využívá AI technologii DLSS

Umělá inteligence je dnes už skoro všude a hodně se v poslední době protlačuje do grafických karet. Zde slouží pro různé úlohy, zejména jde o AI upscaling (zvyšování rozlišení) nebo generování dalších snímků. Toto má za úkol výrazně zvyšovat snímkovací frekvenci, ačkoli tím může trochu utrpět kvalita obrazu ve srovnání s nativním renderingem. V diskuzích se sice často setkáváme s negativními názory, nicméně data samotné Nvidie z jejích ovladačů a aplikací dlouhodobě ukazují výrazný zájem o technologie RTX. Podle interních dat společnosti totiž DLSS využívá přes 80 % RTX hráčů.



Tady si musíme uvědomit, kdo je to "RTX hráč". Logicky sem nepatří ti, kteří nemají grafickou kartu GeForce RTX, tedy ti, kteří běží ještě se staršími GeForce GTX a jinými, tedy kartami AMD nebo Intelu. Proto toto číslo nelze interpretovat jako "80 % hráčů využívá DLSS", jak si to mnozí mylně vykládají a pak vkládají Nvidii do úst něco, co neřekla. Pochopitelně to také platí jen ve hrách, kde lze DLSS vůbec aktivovat. Takže v celkovém součtu všech hráčů se všemi možnými kartami a ve všech hrách, včetně těch, které DLSS nepodporují, bude procento hráčů využívající DLSS výrazně nižší (protože ho ani využít nemohou, buď proto, že to neumí jejich GPU a/nebo proto, že to neumí jejich hry).



Přesto tu je otázkou, jak si Nvidia interpretuje RTX hráče, který aktivuje DLSS. Stačí to aktivovat jednou jedinkrát, pak už nikdy nepoužít, a přesto už bude hráč RTX hráčem? Na toto neznáme odpověď a dost to může zamíchat zjištěnými čísly. Nvidia dále řekla, že DLSS je podporováno už ve více než 540 hrách a z Top 20 nejlepších her roku 2024 tuto technologii podporuje 15 z nich. Dále říká, že hráči už s DLSS nahráli přes 3 miliardy hodin.