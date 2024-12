Nvidia Rubin má být dříve, než se čekalo. Přinese 3nm proces a paměti HBM4

Společnost Nvidia chystá spoustu novinek. Architektura Blackwell se už dostala do výpočetních karet a příští měsíc by se měla objevit i ve spotřebitelských grafikách. Rok 2025 měl přinést aktualizaci Blackwell Ultra do výpočetní oblasti, rok 2026 pak novou architekturu. Jméno má získat po americké astronomce Veře Rubin, která se zasadila např. o jeden z nejprůkaznějších důkazů temné hmoty. Poslední zprávy nicméně napovídají, že by se situace mohla vyvinout trochu jinak, než se dosud očekávalo, a výše uvedená data nakonec nemusí platit.