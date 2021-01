NVIDIA se pochlubila novým RTX On trailerem na ruský Atomic Heart

NVIDIA tak jako obvykle sama zařizuje propagaci tohoto titulu, neboť jí jde o prosazování technologií RTX. O Atomic Heart a RTX jsme přitom slyšeli už v létě roku 2018 , přičemž na začátku roku 2019 bylo ukázáno právě i demo s RTX . Dnešní ukázka ale už má daleko blíže k samotné hře, neboť nabízí i záběry přímo z ní.

Příběh je takový, že se ocitneme v kůži zvláštního agenta KGB s označením P-3, který vyšetřuje jistou katastrofickou událost v zařízení číslo 3826, a to v době vrcholného rozkvětu Sovětského svazu v alternativní realitě. Čili opravdu je možné mluvit o ruské verzi hry Control, kterou vyvíjí studio Mundfish, jež má za sebou nedokončený VR titul Soviet Lunapark. Hra je založena na Unreal Engine 4, vedle FPS by měla představovat do jisté míry i akční RPG (i když to je dnes už spíše běžná věc) a dočkat se jí máme právě letos.

Jak je vidět z nového videa, dnes už se NVIDIA nezaměřuje na propagaci ray tracingu v té nejvulgárnější formě, v níž se to hemží efektními a až příliš dokonalými odrazy. Ty tu samozřejmě jsou také, ale v ušmudlaném zrcadle či na nerovném povrchu, což už mnohem více a lépe kopíruje realitu a nedělá to z ray tracingu nablyštěné pozlátko.

Na obrovské zavěšené soše ženy se ukáže také hra světla a stínů a pak nastává už několik sekund ukazující to, co ve hře budeme dělat. Jak jinak, jde o střílení a jinou likvidaci roztodivných nepřátel, a to včetně telekinetického masakrování bývalých spolubojovníků, do čehož se nám opět vkrádá ten zpropadený Control.

Z ukázky lze očekávat, že Atomic Heart bude vypadat skvěle i bez ray tracingu a my si jej budeme moci zahrát vedle PS také na starých a nových konzolích PS a Xbox.



