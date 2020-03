NVIDIA slibuje každý týden přidávat do nabídky GeForce NOW nové hry

Z nabídky herní streamovací služby GeForce NOW dříve či později zmizely tituly od 2K Games, Bethesda, Activision Blizzard, Konami, Remedy, Rockstar, Capcom, EA nebo Square Enix, kvůli čemuž NVIDIA přišla o zájem mnoha lidí, ale přesto poté mohla hlásit, že nabízené sloty pro platící zákazníky (účty Founders) jsou nyní vyprodané a chystá se navýšení kapacity serverů. O službu tak dle těchto informací je zájem, ovšem proti NVIDII stojí nyní i zdravotní krize, která způsobila, že lidé zůstávají doma a více využívají své domácí připojení, kvůli čemuž prudce vzrostl internetový provoz. Pro řadu zákazníků to tak může mít velice negativní vliv na hraní streamovaných her.

NVIDIA se ale nyní chce zaměřit především na rozšiřování nabídky her, přičemž tu aktuální můžete najít zde . Od 10. března v něm přibylo dalších 24 titulů, takže celkově jich tu je 549 a NVIDIA slibuje další pravidelné přírůstky.

Nové hry se tak mají v nabídce GeForce NOW objevovat pravidelně každý čtvrtek, k čemuž mohou pomoci především dva silní partneři: CD Projekt Red a Epic Games. Oba mají své obchody s hrami, přičemž Poláci už dříve slíbili, že pro streamování bude ihned po vydání k dispozici i Cyberpunk 2077. CEO firmy Epic Games pak přímo vyjádřil platformě GeForce NOW podporu ve svém tweetu

Není tak divu, že včera do nabídky GeForce NOW přibyla v rámci první pravidelné várky hra Control od Remedy Entertainment, čili studia, které nově patří právě pod Epic Games coby vydavatele

Dále to je Arma 2: Operation Arrowhead, Danganronpa: Trigger Happy Havoc, Dungeons 3, Headsnatchers, IL-2 Sturmovik: Battle of Stalingrad, Jagged Alliance 2 – Wildfire a The Guild 3. Vedle nich je to také Cities: Skylines, a to právě včas, neboť nastává Free-to-Play víkend (konce 30. března) pro expanzi Sunset Harbor.

