Aktuality  |  Články  |  Recenze
Doporučení  |  Diskuze
Grafické karty a hry  |  Procesory
Storage a RAM
Monitory  |  Ostatní
Akumulátory, EV
Robotika, AI
Průzkum vesmíru
Digimanie  |  TV Freak  |  Svět mobilně
Aktuality
>
Grafiky a hry
>
GeForce
>
NVIDIA

Nvidia snižuje výrobu RTX 5060 o 15-30 %, aby už nepadaly ceny

Dnes, Milan Šurkala, aktualita
Nvidia snižuje výrobu RTX 5060 o 15-30 %, aby už nepadaly ceny
Před několika měsíci byly grafické karty výrazně nedostatkovým zbožím, nyní je to v případě GeForce naopak, alespoň co se řady RTX 5060 týče. Nvidia tak omezuje výrobu.
Reklama
V posledních letech jsme měli několik čipových krizí. Ta největší je už daleko za námi, nicméně není to tak dávno, co se téměř nedaly sehnat nové grafické karty GeForce od Nvidie ani Radeony od AMD. Ceny tak lezly i hodně nad MSRP (zejména u RTX 5090), nicméně Nvidii se povedlo docela rychle stabilizovat výrobu, zajistit dostatek grafických karet, a tak není divu, že ceny padají (nové GeForce RTX 5000 spadly pod MSRP mnohem rychleji než Radeony RX 9000).
 
Nové GeForce RTX 5000 jsou prodejně velmi úspěšné, a poněvadž jich je na trhu dostatek, jsou snadno dostupné a levné. I to přispívá k tomu, že Nvidia má tak obrovský podíl na trhu s grafickými kartami (dle posledních dat bere 94 % trhu desktopových GPU). Situace kolem řady RTX 5060 nicméně došla tak daleko, že to podle zákulisních informací povede k zásahu ze strany Nvidie.
 
Ta totiž dle těchto informací měla dočasně omezit produkci grafických čipů GB206 pro GeForce RTX 5060 Ti o 15 % a pro RTX 5060 dokonce o 30 %. Tím by se mělo zamezit dalšímu navyšování zásob, které vede ke snižování cen, což sice ocení zákazníci, ale už méně samotná Nvidia, výrobci grafický karet a obchody. Jak dlouho bude toto omezení výroby trvat, zatím není jasné. 
 

Doporučujeme náš velký přehled desktopových grafických čipů.

Reklama
Reklama
Diskuze (1)|Další z rubriky:
Unikají nákresy AMD RDNA5, s 96 dvojitými CU by to mohla být opravdu bestie
Unikají nákresy AMD RDNA5, s 96 dvojitými CU by to mohla být opravdu bestie
5.9.2025, Milan Šurkala13
Radeony RX 9000 stále nejsou ve Steam Survey, podle dat JPR ani není divu. AMD spadlo na 6% podíl
Radeony RX 9000 stále nejsou ve Steam Survey, podle dat JPR ani není divu. AMD spadlo na 6% podíl
4.9.2025, Milan Šurkala31
AMD dle Jon Peddie na trhu PC GPU dosáhlo na 14% podíl, Intel vede a Nvidia hodně roste
AMD dle Jon Peddie na trhu PC GPU dosáhlo na 14% podíl, Intel vede a Nvidia hodně roste
2.9.2025, Milan Šurkala
Nvidia uvedla Jetson AGX Thor Developer Kit pro AI, má CUDA GPU a 14jádrový procesor ARM
Nvidia uvedla Jetson AGX Thor Developer Kit pro AI, má CUDA GPU a 14jádrový procesor ARM
1.9.2025, Milan Šurkala1
Reklama
Doporučujeme z našich magazínů
Doporučené fotoaparáty: prosinec 2024
Doporučené fotoaparáty: prosinec 2024
18.12.2024, článek, Milan Šurkala
Doporučené telefony na focení: říjen 2024
Doporučené telefony na focení: říjen 2024
21.10.2024, článek, Milan Šurkala
Nejnovější články
Evropský Hardt Hyperloop provedl úspěšný test s rychlostí 85 km/h
Evropský Hardt Hyperloop provedl úspěšný test s rychlostí 85 km/h
Dnes, Milan Šurkala6
AMD říká, že x86 je velmi efektivní a ARM v této oblasti nemá žádnou výhodu
AMD říká, že x86 je velmi efektivní a ARM v této oblasti nemá žádnou výhodu
Dnes, Milan Šurkala8
Porsche představuje bezdrátové 11kW nabíjení elektromobilů
Porsche představuje bezdrátové 11kW nabíjení elektromobilů
Dnes, Milan Šurkala5
Sešitům už odzvonilo aneb zpátky do školy v roce 2025
Sešitům už odzvonilo aneb zpátky do školy v roce 2025
Včera, PR článek
Studie říká, že Google AI Overviews už z více než 10 % citují jiné AI zdroje
Studie říká, že Google AI Overviews už z více než 10 % citují jiné AI zdroje
Včera, Milan Šurkala3
2nm Samsung Exynos 2600 v novém testu překonal Snapdragon 8 Elite
2nm Samsung Exynos 2600 v novém testu překonal Snapdragon 8 Elite
Včera, Milan Šurkala5
Podzimní keynote Applu: AirPods Pro 3 mají Live Translation, Watch 11 delší výdrž a nechyběl ani iPhone 17
Podzimní keynote Applu: AirPods Pro 3 mají Live Translation, Watch 11 delší výdrž a nechyběl ani iPhone 17
Včera, Milan Šurkala4
Výroba u Intelu není dnes dle Qualcommu přijatelnou možností
Výroba u Intelu není dnes dle Qualcommu přijatelnou možností
Včera, Milan Šurkala3