Nvidia snižuje výrobu RTX 5060 o 15-30 %, aby už nepadaly ceny
Dnes, Milan Šurkala, aktualita
Před několika měsíci byly grafické karty výrazně nedostatkovým zbožím, nyní je to v případě GeForce naopak, alespoň co se řady RTX 5060 týče. Nvidia tak omezuje výrobu.
V posledních letech jsme měli několik čipových krizí. Ta největší je už daleko za námi, nicméně není to tak dávno, co se téměř nedaly sehnat nové grafické karty GeForce od Nvidie ani Radeony od AMD. Ceny tak lezly i hodně nad MSRP (zejména u RTX 5090), nicméně Nvidii se povedlo docela rychle stabilizovat výrobu, zajistit dostatek grafických karet, a tak není divu, že ceny padají (nové GeForce RTX 5000 spadly pod MSRP mnohem rychleji než Radeony RX 9000).
Nové GeForce RTX 5000 jsou prodejně velmi úspěšné, a poněvadž jich je na trhu dostatek, jsou snadno dostupné a levné. I to přispívá k tomu, že Nvidia má tak obrovský podíl na trhu s grafickými kartami (dle posledních dat bere 94 % trhu desktopových GPU). Situace kolem řady RTX 5060 nicméně došla tak daleko, že to podle zákulisních informací povede k zásahu ze strany Nvidie.
Ta totiž dle těchto informací měla dočasně omezit produkci grafických čipů GB206 pro GeForce RTX 5060 Ti o 15 % a pro RTX 5060 dokonce o 30 %. Tím by se mělo zamezit dalšímu navyšování zásob, které vede ke snižování cen, což sice ocení zákazníci, ale už méně samotná Nvidia, výrobci grafický karet a obchody. Jak dlouho bude toto omezení výroby trvat, zatím není jasné.
