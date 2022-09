Nvidia Thor přijde místo Atlanu a s 2000 TOPS překoná Orin 8násobně

Thor bude mít 77 miliard tranzistorů a velkým rozdílem je to, že bude do sebe integrovat funkce různých procesorů. Zatímco dnes je po autě několik procesorů, které se starají o reakce na data z různých senzorů, Nvidia Thor by toto vše měl integrovat v jednom procesoru a být velmi flexibilní. Celý tak může být vyhrazen pro autonomní řízení, nebo takto bude vyhrazena velká část, ale menší část čipu bude sloužit pro infotainment a podobně. Výsledkem by měly být také znatelně nižší náklady a jeden velký čip by takto mohl ušetřit až několik stovek USD proti většímu počtu menších procesorů. Nvidia už má i prvního zákazníka, kterým je čínská společnost Zeekr (luxusní odnož Geely) a jistě nebude jediná. Zeekr zatím využívá dva Oriny (508 TOPS) pro asistenty 3. úrovně.