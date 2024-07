Nvidia údajně chystá AI akcelerátor B20 s architekturou Blackwell pro Čínu

Nvidia je nadále hodně aktivní na čínském trhu, kde prodává upravené AI akcelerátory tak, aby vyhovovaly americkým restrikcím na vývoz. Předpokládalo se, že letos by firma mohla prodat 900 tisíc kusů karet Nvidia H20 (architektura Hopper), nicméně nejnovější předpoklady míří ještě výše a mluví dokonce o více než milionu kusů. Tím by se mohl překonat i odhad příjmů z této oblasti ve výši 12 mld. USD. Objevila se však informace, že Nvidia nezůstane jen u H20, ale přinese i novou kartu B20, která by měla být postavena na Nedávno jsme vás informovali , že společnostje nadále hodně aktivní na čínském trhu, kde prodává upravené AI akcelerátory tak, aby vyhovovaly americkým restrikcím na vývoz. Předpokládalo se, že letos by firma mohla prodat 900 tisíc kusů karet Nvidia H20 (architektura Hopper), nicméně nejnovější předpoklady míří ještě výše a mluví dokonce o více než milionu kusů. Tím by se mohl překonat i odhad příjmů z této oblasti ve výši 12 mld. USD. Objevila se však informace, že Nvidia nezůstane jen u H20, ale přinese i novou kartu, která by měla být postavena na architektuře Blackwell . Ta bude muset být díky pokrokům v architektuře a stále stejně striktním limitům výkonu hodně ořezaná, aby zde mohla být vůbec prodávána.

Spíše než vysokým výkonem (který je uměle omezován americkými restrikcemi) může bodovat vyšší efektivitou, případně se bude muset Nvidia snažit o to, jak navýšit počet prodaných karet (tedy jich i vyrobit dostatečné množství). Původně se tvrdilo, že by se o distribuci karet měla postarat firma Inspur, ta to ale posléze popřela. Vývoj Nvidie B20 ale mělo potvrdit hned několik na sobě nezávislých zdrojů. Spekuluje se o tom, že Nvidia bude chtít začít s prodeji karet B20 v druhém čtvrtletí příštího roku.

Také se mluví o speciální herní grafické kartě GeForce RTX 5090D, která ale kvůli stejným restrikcím v podstatě nebude moci být výrazně výkonnější než nynější ořezaná RTX 4090D. Pomoci si bude moct větší a rychlejší pamětí, ale ne výkonem čipu, tam je stanovena jasná maximální hranice výkonu.