NVIDIA utržila rekordních 6,5 miliard USD: více než dvoutřetinový růst

NVIDIA tak za svůj poslední fiskální kvartál ukončený 1. srpna dokázala utržit 6507 milionů dolarů, což představuje 68,3% nárůst v meziročním srovnání a to zajistilo zlepšení na všech frontách, respektive všech divizí. Především se o to ale zasloužila herní divize, která své tržby téměř zdvojnásobila, takže dalece předhonila i serverovou či datacentrovou divizi.

Není ale divu, že NVIDIA hlásí rekordní tržby, když mohla v tomto roce snadno prodat veškerá GPU, která zvládla vyrobit, a to včetně obnovené produkce starších generací karet, po nichž by zvláště za jejich ceny ještě ke konci minulého roku jen těžko někdo sáhl.



Zcela nepřekvapivě se prudce zvýšily také hrubé marže, a to o šest procentních bodů na 64,8 %, přičemž čistý zisk ve výši 2374 milionů USD nemá daleko k meziročnímu trojnásobku (0,94 USD na rozředěnou akcii).

Co zajímavého se ale dozvíme o samotných produktech? Například to, že dle NVIDIE bylo 80% z GeForce dodaných během posledního kvartálu už typu LHR, čili s omezeným výkonem v těžbě. "Valná většina karet" tak měla skončit opravdu v rukou hráčů, i když je otázka, jak tomu bude nyní, když bylo LHR omezení částečně odstraněno a hodnota kryptoměn opět vzrostla. Na druhou stranu se po londýnském hardforku snížila ziskovost těžařů.

Co se týče akcelerátorů CMP, které jsou určeny právě pro těžbu, těch NVIDIA prodala za 266 milionů USD, zatímco za předchozí kvartál si připsala cca 150 milionů. Ovšem firma předpokládá, že tržby z prodeje CMP karet budou klesat a časem zcela zmizí a ovlivněny budou dokonce i GeForce. To by ale znamenalo, že sklady prodejců se postupně zaplní kartami a ceny začnou klesat, ale zatím spíše stagnují na stále vysokých hodnotách. Ale to je pochopitelné, neboť takové změny nepřijdou hned.

A jaký výhled má NVIDIA do budoucna? Dle výše uvedených informací by už další rekordy ani nemusely přijít, nicméně po prázdninách nastoupí tradičně silná sezóna s vyvrcholením v posledním kvartálu před Vánocemi, takže NVIDIA očekává pro třetí kvartál tržby kolem 6,8 miliard dolarů.



