NVIDIA v lednu: RTX 3090 Super, RTX 3070 Ti 16GB a RTX 2060 12GB

O chystaných grafických kartách GeForce RTX 3000 Super jsme již slyšeli, přičemž ty mají přijít pro desktopy i notebooky. Už se navíc mluvilo i o GeForce RTX 2060 12GB , čili zbrusu nové kartě, která ale využije staré 12nm GPU generace Turing vybavené rovnou 12 GB paměti. Nyní o něm slyšíme opět a pokud takové skutečně přijde na trh, bude tu vedle RTX 3060 ještě výrazně slabší nová karta, která přitom nabídne více paměti než GeForce RTX 3060 Ti až GeForce RTX 3080.





A pokud by to snad bylo málo, NVIDIA se prý chystá svou nabídku dále znepřehlednit nabídkou GeForce RTX 3070 Ti se 16 GB paměti.

Kopite7kimi nedávno hlásil celou novou řadu karet SUPER, čili RTX 3090 SUPER, RTX 3080 SUPER, RTX 3070 SUPER a RTX 3060 SUPER, což stále platí, přičemž nyní leaker hongxing2020 už jako hotovou věc předkládá vedle 3090 SUPER také karty 3070 Ti 16GB a RTX 2060 12GB.

Otázka přitom je, kam jak to NVIDIA plánuje s 3070 Ti 16GB, neboť vedle ní bychom tu měli původní RTX 3070, pak RTX 3070 Ti a RTX 3070 Super, a to všechny s 8 GB paměti. Všechny tyto modely ale samozřejmě nemusí dlouho zůstat na trhu, ostatně situace, kdy se prakticky ihned prodá vše, co se na trh dostane, NVIDII umožní rychlé nahrazení starších modelů novými. Lze si tak představit, že RTX 3070 bude na trhu nahrazena novou RTX 3070 Super a zároveň namísto původní 8GB verze RTX 3070 Ti přijde nová 16GB verze.

Takovou výměnu není třeba dělat v případě karet RTX 3080, kde má už dnešní RTX 3080 Ti dostatečných 12 GB paměti, a tak může prostě jen za původní RTX 3080 nastoupit nová verze SUPER.

GeForce RTX 2060 12GB pak můžeme jednoznačně vidět jen jako snahu rozšířit nabídku jinak nedostatkových karet pomocí starého Turingu, který tak může hrát roli neexistujícího low-endu generace Ampere. Ta totiž začíná až na RTX 3060 za oficiálních 329 USD a že by se v brzké době na trh chystala nějaká RTX 3050 (Ti), o tom se nemluví, a přitom by už opravdu bylo na čase. Je tak možné, že NVIDIA si všechna GPU GA107 ponechá jen pro notebookové RTX 3050 (Ti). Uvidíme.

