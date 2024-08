Nvidia zažalována za neoprávněné použití videí z YouTube k trénování AI

Nvidia. Ta byla před několika dny

Systémy umělé inteligence jsou natrénovány na obrovském množství dat. Otázkou ale je, zda jde o data, která k tomuto účelu mohou být využita. Spousta těchto systémů tak čelí několika žalobám za porušení autorských práv. Youtuber David Millette už takto před dvěma týdny podal žalobu na společnost OpenAI, nyní podává další žalobu na společnost. Ta byla před několika dny osočena z toho , že ke trénování několika svých systémů AI používala např. videa z YouTube, aniž by k nim měla potřebné licence. Měla také využívat praktiky, které měly zamezit detekci ze strany YouTube, což napovídá tomu, že nechtěla být odhalena a že dělala něco, co by neměla. Interní úniky z Nvidie měly dokonce připustit, že YouTube nebyl zdaleka jediným takovým zdrojem, podobně měla být získávána data i ze sítí jako Netflix nebo Vimeo.

Youtuber nežaluje přímo porušení autorských práv spíše jako obecně neoprávněné obohacování se na práci jiných. Tyto praktiky označuje za nefér, nemorální, neetické, bezohledné a podobně. Říká, že Nvidia stahovala přes 80 let videa každý den, aniž by se původní tvůrci dočkali nějakého ozdrojování. Nvidia se brání, že každý se může učit fakta a nápady z veřejně přístupných zdrojů a vytváření nových transformačních děl není jen fér, ale přesně tím, co celý systém podporuje. Millette požaduje náhradu ve výši 5 milionů USD pro tvůrce, kteří se připojí k hromadné žalobě.