Nvidia zažívá obrovský boom díky AI: na herních GPU už firma nestojí

Společnost Nvidia mnoho hráčů nemá moc rádo kvůli vysokým cenám herních GPU a situaci kolem kryptoměn pár let zpět. Nicméně vyhrožování tím, jak si to firma odpíská, až se na ni hráči vykašlou, se ukazuje stále více a více jako jen zbožným nepřejícím přáním než něčím, co by mělo opravdu takový efekt. Hráči dnes ani zdaleka nejsou těmi, na kterých Nvidia stojí a padá. Firma totiž vydala své finanční výsledky a ty jsou hodně dobré, i když je přesto potřeba je brát trochu s rezervou a opatrností. V podstatě jde o to, že příjmy firmy oproti loňskému roku [Q2/FY23 - pozor jde o fiskální, nikoli kalendářní rok - kalendářně jde o část 5-7/22] vzrostly z 6,7 na 13,5 mld. USD, tedy o 101 %! To je opravdu obrovský nárůst. Nejde však o nějaký postupný, nýbrž výrazně skokový nárůst, a v takových případech je opatrnost na místě. Ostatně 88% nárůst z jednoho čtvrtletí (Q1/FY24) na druhé (Q2/FY24) není jen tak a nemusí naznačovat až tak extrémně vysoký rostoucí trend (může jít jen o nadmíru povedené čtvrtletí kvůli nárazové situaci, ale také nemusí).



Pojďme ale dál. Čisty zisk firmy se meziročně znásobil více než 9,4krát, a to z 656 mil. na 6,19 mld. USD. Dokonce i proti Q1/FY24 jde o více než 3násobek (tehdy to bylo 2,04 mld. USD). Společnosti Nvidia stoupla hrubá marže ze 43,5 % na 70,1 % a ta čistá se dostala z dobrých 9,8 % na opravdu vynikajících 45,8 %. Tím dalece přeskakuje i Apple. Velkou otázkou pochopitelně je, co se stane v následujících čtvrtletích.

Gaming se dokonce zvýšily o slušných 22 % na nynějších 2,49 mld. USD. Jenže to přesto znamená, že tato divize se ze 30 % Nvidia dostala na 18 %, netvoří tak už ani pětinu firmy. Jak je to možné? Poslední měsíce jistě slýcháváte všude o generativní AI a tyto systémy je potřeba na něčem trénovat a na něčem provozovat. A právě zde má Nvidia naprosto dominantní postavení. Asi 95 % systémů se trénuje a provozuje na kartách a systémech Nvidie (do zbytku se musí vejít společnosti jako AMD, Intel a další).

Právě divize Data Center zažila toto čtvrtletí obrovský nárůst. Z loňských 3,81 mld. USD skočila na 10,32 mld. USD. To je 2,7krát tolik. Dokonce i proti Q1/FY24 to je 2,4násobek. Jak bylo řečeno výše, je otázkou, zda takové tempo dokáže Nvidie udržet i v dalších čtvrtletích, ale je možné, že i bude dále růst, zájem o AI je stále enormní. Divize Data Center tak tvoří 76 % společnosti a AI je tím, na čem nyní Nvidia především stojí (a případně padá). Mnozí říkají, že AI je velkou bublinou, která splaskne. Tím by mohla splasknout i Nvidia podobně jako pár let zpět v době kryptoměn. Myslíte si, že je AI bublinou a její případné splasknutí postihne i Nvidii?

Nakonec tu máme ještě drobnosti jako Professional Visualization s poklesem o 24 % na 379 mil. USD a Automotive s 15% nárůstem na 253 mil. USD (pokles zájmu o auta zejména v Číně nedovolil divizi více růst). OEM a další si pak berou zbývajících 66 mil. USD.