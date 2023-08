Nvidia GH200 Grace Hopper Superchip přichází s pamětmi HBM3e s propustností 5 TB/s

Nvidia loni uvedla své výkonné výpočetní procesory Grace na architektuře GH200 Grace Hopper Superchip, která kombinuje dva moduly Grace Hopper. Pojďme se ale podívat nejprve na aktualizovaný Grace Hopper. Ten si nadále ponechává 72 CPU jader s architekturou ARM Neoverse V2. Změny se ale udály v paměťovém subsystému u GPU Hopper.

Nová verze totiž dostala paměti HBM3e, a to ve zvýšené kapacitě z 96 GB na nynějších 144 GB, což je 50% nárůst kapacity. Efektivně se ale nevyužívá celá, nýbrž "jen" 141 GB. I to je ale na GPU řádově více než to, co míváme na běžných grafických kartách. Další změnou je i to, že z paměťové propustnosti do 4 TB/s se nyní dostáváme na 5 TB/s, což znamená minimálně 25% navýšení rychlosti. GH200 Grace Hopper Superchip, který kombinuje dva tyto moduly, tak má ve výsledku 144 CPU jader, 282 GB využitelné paměti HBM3e a celkovou propustnost grafických pamětí 10 TB/s.

Těchto novinek se ale jen tak nedočkáme. Výroba GH200 s pamětmi HBM3 teprve jen začala a nejsou ještě dostupné. Prodávat se ale začnou ještě před koncem letošního roku. Verze GH200 s novými pamětmi HBM3e se na trh dostane až ve druhém čtvrtletí roku 2024.