Objevil se test 8jádrového AMD Ryzen AI 7 Pro 360, výsledky nebyly moc přesvědčivé

Nové procesory AMD Ryzen AI (řada Strix Point) je prozatím známa v podobě dvou procesorů, 12jádrového Ryzen AI 9 HX 370 a 10jádrového Ryzen AI 9 365. Nyní se ale objevily i záznamy o zatím nepředstaveném procesoru. Ten má být údajně 8jádrovým procesorem s konfigurací 3 výkonných jader Zen 5 a 5 úspornějších jader Zen 5c. Má zde být 8 MB L2 cache (1 MB na jádro) a jen 8 MB L3 cache, zatímco Ryzeny AI 9 mohou mít až 24 MB. Integrovaným grafickým čipem je pak Radeon 870M, který má 8 CU, což je polovina jednotek ve srovnání s Ryzenem AI 9 HX 370. Papírové předpoklady tedy pro nový Ryzen nevypadají skvěle, měl by ale vycházet dobře ve srovnání s předchozími 8jádry na architektuře Zen 4. Jenže první testy toto neukazují.

Jako vždy, i zde je třeba brát výsledky s rezervou. Máme tu jeden procesor, jen jeden benchmark (PassMark) a jde o mobilní procesor, kde velkou roli hraje chlazení a nastavení TDP. Podle prezentovaných výsledků je nejvýkonnějším procesorem Ryzen AI 9 HX 370, který dosáhl na 1713 bodů celkově. V těsném závěsu je Intel Core Ultra 9 185H s 1693 body. Zajímavé je sledovat rozdíl mezi starším 8jádrovým Ryzenem 7 7940HS a 12jádrovou novinkou. Je zde rovnítko v produktivitě, v odezvách je nový procesor dokonce horší, výrazně ale vítězí v kreativních úlohách. Zde se nová architektura Zen 5 projevila dobře.

Odlišné je to ale ve srovnání nového a staršího 8jádra. Tam vidíme, že Ryzen AI 7 PRO 360 prohrává ve všech ohledech a jeho skóre je jen 1373 bodů vůči 1623 bodům staršího 7940HS. Co za tím vězí, to je otázkou. Důvodů může být povícero. Může jít již o zmiňované horší chlazení, níže nastavená TPD, může jít o neoptimalizovaný inženýrský vzorek, také se zde mohla negativně projevit menší L3 cache (8 MB vůči 16 MB u 7940HS). Ať tak či onak, tušíme alespoň to, že se chystají 8jádrové verze, které budou mít patrně sníženou velikost L3 cache paměti. Zde ještě připomeňme, že AMD posunulo vydání procesorů Strix Point z poloviny července na jeho konec.