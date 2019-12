Objevila se další databáze Facebooku, nyní unikla data 267 milionů lidí

Facebooku jsou bohužel velmi časté. Např. v letošním září byla nalezena databáze čítající

Úniky dat zjsou bohužel velmi časté. Např. v letošním září byla nalezena databáze čítající 419 milionů záznamů . Tentokrát byla objevena další databáze, v níž bylo 267 milionů ID účtů uživatelů Facebooku, jejich jména a k nim i telefonní čísla, nemalá část lidí byla z USA. Objevil ji bezpečnostní výzkumník Bob Diachenko, který kontaktovat příslušného poskytovatele serverů, který databázi během dvou týdnů smazal. Odkaz na databázi byl k nalezení na hackerském fóru.

Nyní je otázkou, jak moc je Facebook a jeho poslední chování na vině. Není totiž jasné, jaký je zdroj těchto dat. Pravděpodobné je to, že jde o data získaná přes Facebook API z doby, kdy ještě takové prolézání profilů bylo možné, a jde tedy o data získaná ještě před rokem 2018, tedy před těmi největšími bezpečnostními skandály. V takovém případě by nešlo o únik z poslední doby. Další možností je to, že jde o chybu v současném systému Facebooku a prolézání profilů přes API sociální sítě je i nadále možné, ačkoli by mělo být zablokováno. A nevylučuje se ani další možnost, kdy nejde přímo o chybu Facebooku, ale jeho uživatelů, kteří si nastavili svůj profil jako veřejný, a tedy sami dobrovolně zveřejnili informace, které byly nalezeny v databázi.

Výzkumníci tak doporučují si profily nastavit jako soukromé, aby je nikdo bez souhlasu nemohl volně procházet. Také varují, že se tato data mohou stát pomocníky v nejrůznějších phishingových kampaních zejména pomocí SMS a telefonů.

