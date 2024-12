Objevila se data o Intel ARC B570, dostane takty 2,6 GHz a 10 GB paměti VRAM

Pravděpodobně zítra (některé zdroje uvádí pozítří) by mělo dojít k představení nových desktopových grafických karet Intel ARC Battlemage pro desktopy. Nové grafiky už známe z mobilních procesorů Lunar Lake, kde ukázaly velmi slušný nárůst výkonu z pohledu architektury. Pokud se totéž ukáže i v desktopu, mohlo by jít o hodně zajímavé karty, ačkoli specifikace měly tendenci jít v některých ohledech spíše dolů než nahoru. Zatím to totiž vypadá, že samotná architektura při stejných specifikacích by mohla navyšovat výkon o nějakých 25-40 %. Takže při nižším počtu jader, ale zároveň mnohem vyšších taktech a lepší architektuře, by mohl jít výkon i docela dost nahoru.

ASRock Arc B570 Challenger OC 10GB. Podle zveřejněných dat by karta měla mít 18 jader Xe2 a 144 jednotek XMX, což je o 10 % méně než B580. Současně má také tato přetaktovaná edice frekvenci 2,6 GHz, což je pokles o cca 7-9 % oproti tomu, co se očekává od B580. Otázkou je, jaká bude standardní Turbo frekvence pro B570. Každopádně tato data nám říkají, že hrubý výkon B570 bude někde okolo 83 % toho, co by měla nabídnout B580. Už víme, že B580 by měla mít 20 jader Xe2 s Turbo frekvencí 2,8-2,85 GHz. Dále očekáváme 12 GB paměti GDDR6 s 19Gbps čipy, což by na 192bitové sběrnici mělo dosahovat propustnosti 456 GB/s. Pokud jde o B570, tak tu máme únik ohledně karty.

Pokud jde o paměť, v případě levnějšího modelu se budeme muset spokojit s 10 GB paměti GDDR6 (to je nicméně více než původních 8 GB a A580), sběrnice bude 160bitová. S 19Gbps čipy by to mělo znamenat propustnost 380 GB/s. Prezentovaná karta má jeden port HDMI 2.1 a trojici DisplayPort 2.1 s DSC. Napájení zajišťuje jeden 8pinový konektor. Rozměry karty jsou 249×132×41 mm, chladič je 2slotový, hmotnost celé grafické karty činí 720 gramů. Nezodpovězenou otázkou je stále cenová strategie Intelu. První úniky bohužel nemluví zrovna pozitivně.