Objevují se konfigurace čipů a jader GeForce RTX 5000, GB203 pro RTX 5080 i RTX 5070 Ti

GeForce RTX 5000 by se měly začít představovat od veletrhu CES 2025, který je naplánován na začátek ledna. Jensen Huang zde má mít Nvidia chystá nové grafické čipy Blackwell i do desktopové oblasti. Grafické kartyby se měly začít představovat od veletrhu CES 2025, který je naplánován na začátek ledna. Jensen Huang zde má mít zahajovací keynote , kde se předpokládá představení těchto novinek, minimálně GeForce RTX 5080 a RTX 5090. Zda se tu objeví alespoň jeden z modelů RTX 5070, není jisté. Každopádně už víme, že všechny modely od RTX 5070 přes RTX 5070 Ti, RTX 5080, RTX 5090D až po RTX 5090 by měly být představeny ještě v rámci prvního čtvrtletí příštího roku.

Grafická karta

GPU

CUDA jádra

Změna CUDA jader

(vs Super)

Paměť

Změna paměti (vs Super) TGP

Změna TGP

(vs Super)

GeForce RTX 5060

?

?

?

?

? ?

?

GeForce RTX 5060 Ti

GB205

?

?

?

? 200 W

+40 W

GeForce RTX 5070 GB205-300

6400

+9 % (-11 %)

12 GB

- (-) 250 W

+50 W (+30 W)

GeForce RTX 5070 Ti

GB203-300

8960

+17 % (+6 %)

16 GB

+4GB (-) 300 W

+15 W (+15 W)

GeForce RTX 5080 GB203-400

10752

+11 % (+5 %)

16 GB

- (-) 400 W

+80 W (+80 W)

GeForce RTX 5090 GB202-300

21760

+33 %

32 GB

+8 GB 600 W

+150 W

V tabulce vidíme několik zajímavostí. Zatímco RTX 5090 půjde s počtem jader o třetinu vzhůru, většina modelů si polepší jen o 9-17 % (a proti verzím Super si dokonce některé i pohorší). Výrazně poskočí zejména RTX 5070 Ti, která nemá mít shodný čip se slabší RTX 5070, nicméně bude mít stejný čip jako vyšší model, tedy GB203, který najdeme u RTX 5080. Něco podobného jsme ostatně viděli už v minulé generaci. RTX 4070 a RTX 4070 Ti měly AD104 a RTX 4080 pak AD103, nicméně u verzí Super už RTX 4070 Ti Super přešla na AD103 z vyššího modelu, díky čemuž dostala více paměti a širší paměťovou sběrnici. Zde bude RTX 5070 Ti a RTX 5080 sdílet stejný čip od začátku.



Všimněme si ale také čipu GB205 u RTX 5070 a RTX 5060 Ti. To nám napovídá, že RTX 5060 Ti by mohla přijít se 192bitovou sběrnicí místo 128bitové, což by mělo pozitivní vliv na propustnost, která u předchozí generace s 288 GB/s nebyla zrovna nějakým zázrakem (28Gbps čipy GDDR7 na 192bitové sběrnici by daly 672 GB/s). Současně by to místo 8GB a 16GB verzí mělo znamenat kapacitu 12 GB VRAM. Otázkou je, zda Nvidia sáhne i ke 3GB čipům, což by mohlo přinést dokonce 18GB variantu.



Nepříjemnými zprávami jsou spotřeby grafických karet, ty rostly u většiny modelů o 20 %, výjimkou je akorát RTX 5070 Ti, která šla nahoru jen o 5 %, a RTX 5090, která se 600W TGP půjde nahoru o 33 %. Je nutné připomenout, že jde stále o úniky, skutečné hodnoty se tedy od zde uvedených mohou lišit.