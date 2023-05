Objevují se úniky o nových Radeonech RX 7700 XT až 7800 XTX

Radeon RX 7800 XTX. AMD by mělo bodovat větší pamětí VRAM, hovoří se totiž o 16 GB GDDR6 na širší 256bitové sběrnici (GeForce má 12 GB a 192 bitů). Při 21Gbps čipech by to znamenalo propustnost 672 GB/s proti 504 GB/s u GeForce. Pokud jde o jádro, to má mít 70 CU a 64 MB Infinity Cache. Zmiňuje se ale o něco vyšší spotřeba TBP okolo 300 W (konkurent má trochu nižších 285 W).

Architekturu RDNA 3 v desktopové třídě známe zatím jen z Radeonů RX 7900 XT a 7900 XTX. Již brzy bychom se ale měli dočkat rozšíření i do trochu levnějších tříd. Nedávno se mluvilo o Radeonu RX 7600 na pomezí low-endu a mainstreamu, nyní přichází informace o klasickém a vyšším mainstreamu. Proti GeForce RTX 4070 Ti by měl nově bojovat. AMD by mělo bodovat větší pamětí VRAM, hovoří se totiž o 16 GB GDDR6 na širší 256bitové sběrnici (GeForce má 12 GB a 192 bitů). Při 21Gbps čipech by to znamenalo propustnost 672 GB/s proti 504 GB/s u GeForce. Pokud jde o jádro, to má mít 70 CU a 64 MB Infinity Cache. Zmiňuje se ale o něco vyšší spotřeba TBP okolo 300 W (konkurent má trochu nižších 285 W).

O něco níže zamíří Radeon RX 7800 XT. Tu se objeví čip Navi 32 s 60 CU. Zůstává 64 MB Infinity Cache i stejná paměť, tedy 16 GB GDDR6 s 21Gbps čipy. Game Clock má činit 2,6 GHz, Boost dokonce 2,8 GHz, takže hovoříme o hrubém výkonu 43 TFLOPS. To by mělo stále mírně přesahovat 40 TFLOPS, kterých dosahuje RTX 4070 Ti. Ohledně TBP se spekuluje okolo 250 až 285 W.

Ořezaná verze čipu Navi 32 by se měla objevit v GPU Radeon RX 7700 XT. Tady se má objektiv 54 CU, výkon by se měl pohybovat okolo 32 TFLOPS, Infinity Cache se zmenší na 48 MB a počítá se také s menším množstvím paměti, a to 12 GB GDDR6. Dá se tak odhadovat využití 192bitové sběrnice stejně jako u řady RTX 4070. Mělo by to ale překonávat řadu RTX 4060, kde se očekávají jen 128bitové paměti. TBP by se měla zastavit na hodnotě 225 W. Z dalších novinek můžeme zmínit to, že RX 7600 XT se má dle úniků zasílat do redakcí 15. května a recenze mají vyjít 24. května.