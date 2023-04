Na Computexu 2023 by se měl ukázat AMD Radeon RX 7600

AMD. Její Radeony RX 7000 by měly být už za měsíc rozšířeny o mainstreamový model Radeon RX 7600. Mělo by se tak stát na veletrhu Computex 2023, který odstartuje 30. května.

Oba dva hlavní výrobci grafických karet začali se svými novými generacemi GPU v high-endu. Nvidia se už propracovalo do vyššího mainstreamu a brzy by se měla dostat i do toho středního s GeForce RTX 4060 Ti . Zákulisní informace ale napovídají, že bychom se něčeho takového měli dočkat i do společnosti. Její Radeony RX 7000 by měly být už za měsíc rozšířeny o mainstreamový model. Mělo by se tak stát na veletrhu Computex 2023, který odstartuje 30. května.

Ukázat se mají karty od výrobců, jako je XFX, Sapphire, PowerColor nebo ASRock. Hovoří se nicméně o tom, že oficiální představení nového GPU proběhne později, pak by se měly objevit a ukázat i karty dalších výrobců, kteří vyrábí nejen karty s čipy AMD, ale také Nvidia. Radeon RX 7600 by měl mít čip Navi 33, u kterého se hovoří o 1792 nebo 2048 jádrech, 8 GB paměti GDDR6 a 128bitové sběrnici. Objevily se zprávy, že vzorky Radeonů RX 7600 běžely na frekvencích 2,6 GHz a vykazovaly spotřebu okolo 175 W. Spekuluje se, že by se tyto karty měly dostat do cenového segmentu 250 až 350 USD. Připomeňme, že u RTX 4060 Ti se nyní spekuluje o ceně 399 USD. Objevují se i informace, že by se na Computexu mohla objevit i výkonnější karta Radeon RX 7700 XT.