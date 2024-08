Objevují se zmínky o paměťových konfiguracích Radeonů RX 8000

AMD Radeon RX 8000, které budou postaveny na nové architektuře RDNA 4. Výsledkem zatím neoslnily, ale to se dá u takto brzkých vzorků očekávat. Nyní se objevuje další únik, který ukazuje plánované paměťové konfigurace a rychlosti. Únik se týká modelů s čipem Navi 48, tedy výkonnějším z dvojice čipů. Tady se dá očekávat, že bude patrně základem Radeonů RX 8700 a RX 8800, ale jisté to není.

Už se objevily první screenshoty z benchmarků nových grafických karet, které budou postaveny na nové architektuře RDNA 4. Výsledkem zatím neoslnily, ale to se dá u takto brzkých vzorků očekávat. Nyní se objevuje další únik, který ukazuje plánované paměťové konfigurace a rychlosti. Únik se týká modelů s čipem Navi 48, tedy výkonnějším z dvojice čipů. Tady se dá očekávat, že bude patrně základem Radeonů RX 8700 a RX 8800, ale jisté to není.

— Kepler (@Kepler_L2) August 27, 2024

Nejvýkonnější verze by měla mít 256bitovou sběrnici a 20Gbps paměti GDDR6. To nás dostává na 16GB kapacitu paměti VRAM a propustnost 640 GB/s. O něco slabší verze by měla mít nadále 256bitovou sběrnici, a tedy i 16GB kapacitu, paměti by ale s 18 Gbps měly být o něco pomalejší, což by mělo stačit na dosažení paměťové propustnosti 576 GB/s. Ještě pomalejší model by měl ubrat ze šířky sběrnice na 192 bitů, což znamená také snížení kapacity na 12 GB VRAM. V tomto případě by mělo jít o čipy běžící na 19 Gbps, což nás dostane na paměťovou propustnost 456 GB/s. I když by si to mnozí přáli, osobně si nemyslím, že by se tento čip a konfigurace pamětí měly dostat do RX 8600.

Pokud jde o nižší třídy mainstreamu (pravděpodobně RX 8600), pak zde máme čip Navi 44 a 128bitovou sběrnici pamětí. To dává prostor k 8GB variantě, nicméně to nevylučuje ani nějakou pokročilejší 16GB variantu (RX 8600 XT?). Mělo by jít o 18Gbps čipy, takže se dostáváme na propustnost 288 GB/s. Paměti GDDR7 chce AMD patrně kvůli ceně prozatím vynechat. To by současně mohlo znamenat cenově příznivější, i když ne zrovna výkonnější karty.