Omezovač výkonu těžby Etherea na RTX 3060 stále drží

NVIDIA hlásila, že GeForce RTX 3060 bude omezovat výkon těžby Etherea přibližně na polovinu, a to pomocí detekce této těžby. Omezovač výkonu má být přitom tvořen kombinací opatření v samotném křemíku karty, jejím BIOSu i ovladačích a funguje z hlediska uživatele prostě tak, že karta chvíli těží s plným výkonem, než systém zareaguje a automaticky výkon sníží. Není to sice na polovinu, ale pokles na cca 26 MH/s znamená, že pořízení a provoz karty pro těžbu Etherea se nevyplatí.

Včera jsme se ale dozvěděli , že jistý čínský těžař měl tuto ochranu prolomit, o čemž se zmínil na Twitteru @I_Leak_VN. V uniklém snímku se ukázala těžba na celkem osmi kartách GeForce RTX 3060 s plným výkonem nad 45 MH/s a mohlo se zdát, že ochrana NVIDIE opravdu padla. Tak tomu ale není.

Nedlouho po zveřejnění původní zprávy se už začaly objevovat kritické hlasy poukazující na to, že zveřejnění značně ořezaného screenshotu je už samo o sobě podezřelé a lidé tvrdili především to, že s velkou pravděpodobností půjde spíše o těžbu měny Conflux pomocí algoritmu Octopus, čili ne o Ethereum. To nakonec potvrdil i sám @I_Leak_VN, takže můžeme sdělit, že ochrana NVIDIE prolomena nebyla. Alespoň zatím.

Nicméně stále platí, že autor snímku, který vzbudil takový povyk, má ve svém počítači osm GeForce RTX 3060, které používá pro těžbu. Zákazníkovi, který by si rád pořídil alespoň jednu tuto kartu pro svůj herní počítač, tak může být vcelku jedno, že Ethereum na ní nelze těžit. Možná že ochrana odradí některé těžaře, kteří mají zájem pouze a jen o Ethereum, ale za nimi může být armáda jiných, kteří tak vybíraví nejsou.

Stejnou ochranu má mít mimochodem i chystaná GeForce RTX 3080 Ti, v jejímž případě se mluví o výsledném hashrate při těžbe Etherea jen mírně nad 50 MH/s.

