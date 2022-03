Onda nabízí desku pro Alder Lake a paměti DDR4 i DDR5

V minulosti se ukázala řada základních desek, které nabízely podporu dvou typů pamětí, a to samozřejmě vždy v době, kdy se přecházelo na novější hardware a rovněž i za předpokladu, že to podporovala daná platforma. Právě procesory Alder Lake podporují paměti DDR4 i DDR5, což by ostatně mělo platit i pro budoucí Raptor Lake, i když Intel se prý chce zasadit o to , aby výrobci desek nabízeli už především desky pro DDR5 a paměti DDR4 se už používaly minimálně.





Onda H610M+ ovšem není základní deska, po níž by měli přímo prahnout ti, kteří by si chtěli počkat na levnější paměti DDR5 a jimi pak vybavit svou existující sestavu. Desky pro dva typy pamětí ale obecně nikdy nepatřily mezi nejlepší dostupné zboží a v tomto případě je to podtrženo už tím prostým faktem, že tu máme pouze dva sloty DIMM, čili jeden pro DDR4-3200 a druhý pro DDR5-4800. Najednou je využít pochopitelně nejde, takže v každém případě bude mít výsledná sestava jen jednokanálový přístup do paměti.

To ovšem muselo být už dopředu jasné každému, kdo ví, že samotný čipset H610 podporuje pouze jednokanálové zapojení pamětí, respektive jde o omezení, které se vztahuje k výsledným deskám. Čipset sám totiž dnes už pochopitelně nemá nic společného se zapojením pamětí RAM, neboť to si obstarává procesor.

Provoz sestavy s jen jedním paměťovým kanálem dokáže značně poznamenat výkon, který může jít i o více než 10 procent dolů v závislosti na typu zátěže. To ale u nás stejně nemusíme v tomto případě řešit, neboť produkty značky Onda se na našem trhu stejně běžně neprodávají.

Nehlede na podporu DDR4 i DDR5 jde také o low-endovou Micro ATX desku s jedním rozšiřujícím slotem, ovšem verze 5.0 (PCIe x16) a dalším trošku maskovaným PCIe x1. Dále tu máme tři porty SATA, jeden M.2 pro 2280 karty (PCIe 3.0 x4) a pak je tu ještě jeden M.2, ovšem pouze pro případně Wi-Fi/Bluetooth adaptér.

Zadní panel nabídne PS/2 pro klávesnici/myš, dva USB 3.0, dva USB 2.0, gigabitový Ethernet a tři audio konektory. Pokud uživatel nenainstaluje grafiku, pak má k dispozici ještě výstupy D-Sub a HDMI.





