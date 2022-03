TPU: Intel bude odrazovat od použití DDR4 na čipsetech 700 Series

Dle exkluzivní zprávy serveru TechPowerUp bude Intel tlačit na to, aby paměti DDR5 byly v příští generaci jeho desktopové platformy už zcela běžně používány. Ty přitom na trhu odstartovaly ne zrovna slavně, když se ukázalo, že zoufale chybí napájecí součástky PMIC.

Nyní jsou moduly DDR5 přitom na trhu už vcelku běžně k sehnání, ale oproti DDR4 jsou stále velice drahé. Za půl roku už ale může být situace odlišná, i když to je otázka. Nedostatek čipů dle všeho přetrvá ještě dlouho a dnešní relativně dobrá dostupnost může být spojena i s tím, že první nápor při nástupu procesorů Alder Lake-S je pasé, jiné pro DDR5 DIMM určeny nejsou a prodeje PC celkově na začátku tohoto roku znatelně ochladly.

Intel se tedy dle TechPowerUp bude snažit o to, aby už na podzim při nástupu generace Raptor Lake byly paměti DDR5 hlavní volbou, což nám ukazuje jednak to, že DDR4 budou ještě podporovány a Raptor Lake by také mohlo jít využít na deskách se 600 Series. A jak to chce Intel dělat? Jednoduše vyvinutím tlaku na výrobce desek, aby nabízeli především modely pro DDR5 a pokud možno se v podstatě vyhnuli výrobě modelů pro DDR4. Cílem pak je pochopitelně urychlení přechodu na standard DDR5, který má Raptor Lake podporovat v podobě DDR5-5600 (dle neoficiálních informací).

Mohlo by to tak dopadnout i tak, že DDR4 by ve skutečnosti byly podporovány jen na nejlevnějších deskách s nejnižší řadou čipsetů, ale my dobře známe výrobce desek, kteří si od Intelu a ani od AMD neradi dávají něco diktovat. Naposledy se ostatně v případě Intelu snažili třeba zajistit podporu instrukcí AVX-512 nebo přetaktování uzamknutých procesorů pomocí BCLK, což jsou zcela jistě také věci, které Intel sám nevidí rád.

Uvidíme tak, kam se budou v průběhu roku ubírat ceny a dostupnost pamětí DDR5. Je totiž pravda, že výrobci desek by měli výrazně méně práce, kdyby přistoupili na požadavek Intelu, neboť pokud budou Raptor Lake podporovány na dnešních deskách, zákazník si pro ně může koupit starší model, který ostatně na trhu nebude ani rok a nové desky by mohly být (téměř) pouze pro DDR5, což by zase výrobcům značně usnadnilo práci při jejich testování kompatibility a ladění pro různé paměťové moduly a sady. Ale opět je tu druhá strana, a sice ten fakt, že výrobci desek velice rádi na trh vypouštějí nové modely, ať už ty mají či nemají co pořádného nabídnout. Takže jako obvykle uvidíme.



