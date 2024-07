OnePlus prý chystá smartphony se 7000mAh baterií díky křemíkovým modelům Glacier

křemíkové akumulátory. Lépe řečeno, jde o lithiové baterie, které mají v anodě příměs křemíku, jež vylepšuje některé vlastnosti, zejména OnePlus v telefonu Ace 3 Pro, kde byla uvedena nová řada akumulátorů Glacier. Ty právě využívají křemíkové příměsi, bionickou strukturu a společnosti se do tenkého těla výše zmíněného telefonu povedlo vměstnat obří 6100mAh akumulátor. Zde připomeňme, že většina dnešních telefonů má 5000mAh akumulátor a u nových generací se kvůli pokrokům v bateriích i vysokým spotřebám moderních high-endových procesorů předpokládá přechod na 5500mAh baterie.

Technologie lithiových akumulátorů se nevylepšují jen v elektromobilech, některé novinky pronikají i do oblasti spotřební elektroniky. V poslední době jsou to nejčastěji. Lépe řečeno, jde o lithiové baterie, které mají v anodě příměs křemíku, jež vylepšuje některé vlastnosti, zejména energetickou hustotu . Jednu takovou představila nedávno i společnostv telefonu Ace 3 Pro, kde byla uvedena nová řada akumulátorů Glacier. Ty právě využívají křemíkové příměsi, bionickou strukturu a společnosti se do tenkého těla výše zmíněného telefonu povedlo vměstnat obří 6100mAh akumulátor. Zde připomeňme, že většina dnešních telefonů má 5000mAh akumulátor a u nových generací se kvůli pokrokům v bateriích i vysokým spotřebám moderních high-endových procesorů předpokládá přechod na 5500mAh baterie.

OnePlus tvrdí, že jeho akumulátory mají o 23,1 % vyšší energetickou hustotu než předchozí generace (není jasné, zda hmotnostní nebo objemovou), v případě objemové hustoty bylo konkrétně dosaženo hodnoty 763 Wh/l, což je opravdu velmi slušné číslo. Spolu s vysokou kapacitou tu máme i podporu rychlého nabíjení 100 W. Nyní se tak spekuluje o tom, že nová generace baterií by mohla přinést na trh nové telefony s ještě vyšší kapacitou 7000 mAh. Patrně ale nepůjde nejprve o vlajkové lodě, ale o telefony střední třídy, možná jejich verze zaměřené na co nejdelší výdrž (např. Motorola má verze Power, které mají už dnes nadprůměrné 6000mAh akumulátory, zda něco takového udělá i OnePlus, nevíme).

Uvážíme-li, k jak velkému nárůstu hustoty došlo, přechod k 7000mAh akumulátorům by nemusel znamenat zásadní navýšení hmotnosti a objemu. Když si trochu započítáme a aplikujeme ono 23,1% navýšení pro hmotnostní i objemovou hustotu zároveň (nevíme totiž, ke které se vztahuje, takže musíme teoretizovat), 40% navýšení kapacity (z 5000 na 7000 mAh) by při navýšení hustoty o 23,1 % navýšilo rozměry a/nebo hmotnost o 13,8 %. To není až tak moc.