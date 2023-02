OpenAI spouští ChatGPT Plus, předplatné za 20 USD měsíčně

v posledních týdnech doslova obrátil svět informačních technologií a je otázkou, zda jak dlouho prvotní "hype" vyšumí a do čeho se to v budoucnu vlastně přetaví (a jak velkou součástí našich životů vlastně ChatGPT a podobné systémy budou). Jde o systém umělé inteligence od OpenAI, který dokázal dosáhnout už mnoha působivých výsledků . Otázkou ale je, jak tento systém monetizovat, ale zároveň ho nechat přístupný veřejnosti. OpenAI proto před několika dny představilo předplatnéza 20 USD měsíčně. A co nabízí navíc?